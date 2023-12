Analýza: V novembri zbankrotovalo 594 dlžníkov

Bratislava 10. decembra (TASR) - V novembri tohto roka zbankrotovalo 594 ľudí. Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v novembri, bolo 84 s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch či na virtuálnych adresách. Ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje 14,38 %, čo je o 3 percentuálne body (p. b.) viac, ako je dlhodobý priemer. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



Oproti minulému roku s 800 bankrotmi ide o pokles o 25,75 %. V medzimesačnom porovnaní, keď v októbri zbankrotovalo 986 dlžníkov, ide o 39,76 % zníženie. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF vyplýva, že od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra bolo vyhlásených 76.410 osobných bankrotov.



Najviac ich počas minulého mesiaca bolo v Nitrianskom (108) a v Bratislavskom (98) kraji. Najmenej bankrotov vyhlásili dlžníci v Košickom (25) a v Žilinskom (51) kraji. "Zaznamenali sme 13 bankrotujúcich manželských párov a dve rodinné väzby. Do registra diskvalifikácií, kde sú zaradené oddlžené osoby, u ktorých sa preukázal nepoctivý zámer, v novembri nepribudla žiadna osoba a jeden dlžník, ktorému uplynul trest, bol z tohto registra vymazaný," uviedla hlavná analytička spoločnosti CRIF Jana Marková.



Najčastejšie bankrotujú tridsiatnici a štyridsiatničky. Na mužov pripadalo z osobných bankrotov v novembri 382 a na ženy 212. Stále viac bankrotujú muži, v medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 4,43 p. b. Naopak, pomer žien, ktoré zbankrotovali, v novembri medziročne klesol o 4,43 p. b.