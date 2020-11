ANALÝZA: V októbri zbankrotovalo 810 obyvateľov Slovenska

Bratislava 4. novembra (TASR) – Počet osobných bankrotov na Slovensku sa v októbri zvýšil na 810, čo je oproti septembrovému počtu 529 dlžníkov nárast o 53 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď vyhlásilo osobný bankrot 315 obyvateľov Slovenska, je to zvýšenie o 157 %. Vyplýva to aktuálnej analýzy prevádzkovateľa slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Dôvodom výrazného medziročného rastu počtu bankrotov je najmä vlaňajšie vyčerpanie financií v Centre právnej pomoci.



"Veľký medziročný októbrový nárast počtu osobných bankrotov nie je dôsledkom nezáujmu občanov o oddlženie v minulom roku. Malý počet rozhodnutí súdov o povolení oddlženia v októbri 2019 bol spôsobený podľa informácií Centra právnej pomoci, ktoré agendu osobných bankrotov zastrešuje, vyčerpaním finančných zdrojov. Centrum právnej pomoci bolo nútené až do vyčlenenia ďalších prostriedkov z rozpočtu Ministerstva spravodlivosti SR pozastaviť distribúciu podaní na súdy," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Najviac osobných bankrotov, a to 154, bolo v októbri vyhlásených v Bratislavskom kraji a najmenej v Trnavskom kraji, kde zbankrotovalo 55 ľudí. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri ich pripadalo na mužov 498 (61,48 %) a na ženy 312 (38,52 %). Najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov tvorili muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 32,22 %, nasledovali tridsiatnici s podielom 25,43 %.



Od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra využilo možnosť oddlženia už viac ako 47.000 obyvateľov Slovenska. V tomto roku to bolo už viac ako 9000. Zároveň v októbri súdy zrušili 1054 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 954 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a rovných 100 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.