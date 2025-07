Analýza: V počte platobných terminálov je Slovensko na chvoste EÚ

Bratislava 9. júla (TASR) - Počet platobných terminálov na Slovensku stúpol za posledné tri roky o 75 % na súčasných 21 terminálov na 1000 obyvateľov. Aj napriek tomu však SR v počte terminálov za krajinami EÚ zaostáva. Priemer je 32 terminálov na 1000 obyvateľov. Rebríček vedie Holandsko, najmenej platobných terminálov má Nemecko. Vyplýva to z analýzy Global Payments a Mastercard.



„Dostatočné pokrytie terminálmi na prijímanie elektronických platieb je pre modernú ekonomiku zásadné. Umožňuje zákazníkom ľahko a pohodlne zaplatiť za tovar a obchodníkom prináša jednoduché vyúčtovanie a zníženie nákladov na správu hotovosti,“ uviedol Michal Kitko zo spoločnosti Global Payments. Podľa aktuálnych dát tvoria bezhotovostné platby na Slovensku 55 % všetkých transakcií.



Najvyššiu hustotu pokrytia platobnými terminálmi majú krajiny na juhu Európy, ako sú Grécko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko alebo Malta. Tieto krajiny majú 40 až 50 terminálov na 1000 obyvateľov. Podľa spoločností poskytujúcich platobné služby tieto krajiny sú výrazne orientované na turizmus, takže jednoduché platenie je pre ne kľúčové.



Popredné miesta v rebríčku obsadili Holandsko so 122 a Litva so 106 terminálmi na 1000 obyvateľov. V týchto krajinách sú však podľa spoločností štatistiky skreslené pre sídla finančných inštitúcií, preto nie sú započítané do európskeho priemeru. Najmenej terminálov spomedzi európskych krajín je v Nemecku, a to 15 platobných terminálov na 1000 obyvateľov.



Na Slovensku sa počet platobných terminálov za posledné tri roky takmer zdvojnásobil, stúpol z 12 v roku 2022 na 21 terminálov v tomto roku. SR však stále v porovnaní s okolitými krajinami zaostáva, predbehli ju aj Poľsko, Bulharsko či Rumunsko.



„Je veľká škoda, že štát a následne aj niektorí podnikatelia nedoceňujú možnosti, ktoré jednoduché bezhotovostné platenie ponúka. Ľudia na Slovensku chcú platiť elektronicky (kartami, prsteňmi, hodinkami), pretože je to pre nich najpohodlnejšie. Ak by mali zákazníci možnosť platiť elektronicky, nakupovali by častejšie a za viac peňazí,“ dodal Kitko.