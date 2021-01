Rezidenčné nehnuteľnosti dosiahli nové maximá

Bratislava 12. januára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu na jar minulého roka úplne zmrazila aj trh realít, po lete ho však opäť zohriala, ba možno aj prehriala. Rezidenčné nehnuteľnosti, po ktorých dopyt neutícha z viacerých dôvodov, dosiahli v poslednom kvartáli 2020 vo väčšine krajských miest svoje nové maximá. Zhrnul to analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Martin Lazík. Ako okomentoval, na prvý pohľad sa môže zdať, že realitný trh sa nepochopiteľným spôsobom vzďaľuje realite. Trhu nehnuteľností však pomáhajú opatrenia takmer všetkých vlád krajín, ktoré zasahujú do jednotlivých ekonomík. Tie zabraňujú "výpredajom", ktoré by spôsobili prepad realitného trhu, napríklad formou odkladu splátok úverov či podporou udržania zamestnanosti.



Záver roka 2020 bol podľa analytika v prípade cien nehnuteľností v krajských mestách prekvapivý. "V sledovaných cenách dvojizbových bytov na štvorcový meter (m2) boli zaznamenané len dve negatívne zmeny. A to mierny pokles v prípade Trnavy, kde cenovka osciluje na úrovni 2000 eur za m2 a v Trenčíne, kde je rozdiel v cene len štyri eurá za m2, takže môžeme hovoriť o cenovej stagnácii," uviedol Lazík. V ostatných krajských mestách ceny v porovnaní s predošlým obdobím rástli, napríklad v Žiline o 240 eur za m2, v bratislavskom Starom Meste až o 275 eur za m2. "Ak porovnáme výsledok priemerného nárastu ceny dvojizbových bytov v krajských mestách na m2 v 3. kvartáli (0,31 %) a v 4. kvartáli (4,6 %), musíme konštatovať opätovné zrýchlenie dynamiky trhu," vyzdvihol Lazík. Ceny ťahajú nahor najmä novostavby s "odvážnymi" cenníkmi.



Podobný nárast (vyše štyroch percent) zaznamenali v krajských mestách aj priemerné ceny trojizbových bytov. V tomto segmente k poklesu nedošlo v žiadnom krajskom meste. Najmenší nárast zaznamenal analytik v 3. bratislavskom okrese, a to o 21 eur za m2. "Ak sme v 3. kvartáli konštatovali spomaľovanie rastu cien, čo určite mnohí uvítali, tak záver roka priniesol znova akceleráciu rastu cien bytov a vrásky všetkým, ktorí svoj nákup odkladali a vyčkávali," pripomenul Lazík.



Čo sa týka medziročných zmien, priemerné ceny dvojizbových bytov v krajských mestách vzrástli z roka 2019 na rok 2020 o 12,6 %, čo je dvojnásobok predošlej medziročnej zmeny. V prípade trojizbových bytov išlo o medziročný nárast o viac ako 11,4 %.



Zlé časy v roku pandémie však postihli trh s nájmami. Absencia študentov, zahraničných manažérov a domácich pracovníkov, ktorí prešli na home office do svojej domácej obce, bola výrazná a pretrvávala až do konca roka 2020. Po rokoch mierneho rastu alebo stagnácie tak napríklad v centre Bratislavy pokleslo nájomné v segmente dvojizbových bytov medziročne v poslednom kvartáli o 18 %. Celoslovenský priemer krajských miest zaznamenal medziročný pokles cien nájmov dvojizbových bytov o 2,4 %. Ceny nájmov trojizbových bytov sa znížili o 2,6 %.



Ako uzavrel Lazík, napriek relatívnemu pokoju na realitnom trhu by mali jednotliví účastníci ostať v strehu. Avšak kondícia dlžníkov vyzerá byť podľa prieskumov bánk uspokojivá a podľa Lazíka nie je časovanou bombou. "Ak sa podarí zachrániť čo najviac pracovných miest, je možné, že realitný trh prečká túto krízu posilnený, ale so zvýraznenými regionálnymi a sociálnymi rozdielmi," poznamenal analytik.