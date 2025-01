Analýza: V roku 2023 pracovalo na dobu určitú 3,6 % zamestnancov

Bratislava 15. januára (TASR) - Na Slovensku pracovalo v roku 2023 na dobu určitú 3,6 % zamestnancov, pričom v EÚ je priemer 11,6 %. Najčastejšie na dobu určitú pracovali ľudia v službách a obchode, operátori strojov a zariadení či pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Vyplýva to z aktuálneho ekonomického prehľadu Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).



"Na dobu určitú pracujú najmä mladí ľudia popri vysokej škole, alebo ak nemajú dosť skúseností na získanie práce na dobu neurčitú. Na Slovensku pracovalo 21,6 % mladých vo veku 15 - 24 rokov na dobu určitú. Priemer EÚ je 45,6 %. S vekom tento podiel výrazne klesá. Vo veku 25 - 54 rokov ich bolo na Slovensku 2,9 % a vo veku 55 - 64 rokov 2,3 %," uviedol ISA.



Takmer polovica Slovákov pracuje na dobu určitú preto, lebo si nedokáže nájsť zamestnanie na dobu neurčitú. Najviac ľudí pracuje na dobu určitú v službách a obchode, a to celkovo 25,8 %. Ďalej nasledujú špecialisti s 11 %. V roku 2024 ich podiel však klesol na 2,7 %. Na porovnanie, v EÚ špecialisti tvoria 21 %, pričom sú najväčšou skupinou pracujúcich na dobu určitú.



Slovensko má podľa ISA šiesty najnižší podiel ľudí pracujúcich na dobu určitú v EÚ. Spomedzi susedných krajín má najvyšší podiel Poľsko, a to 12,3 %. Nasleduje Rakúsko s 8 %, Česko s 5,9 % a Maďarsko so 4,4 %. Celkovo najvyšší podiel má v EÚ Holandsko, a to 22,9 %.