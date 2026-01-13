< sekcia Ekonomika
Analýza: V roku 2025 zbankrotovalo 8298 Slovákov
Takmer 91 % bankrotov bolo vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov, zvyšok na majetok podnikateľov.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - V roku 2025 zbankrotovalo na Slovensku 8298 ľudí. Viac ako 98 % dlžníkov (8168) si zvolilo formu konkurzu, splátkový kalendár uprednostnilo 130 osôb. Z hľadiska veku najčastejšie bankrotovali tridsiatnici, ktorých bolo 29 % z celkového počtu. Vyplynulo to z analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).
„V porovnaní s rokom 2024, kedy skrachovalo 8891 občanov, ide o mierny, 6,7-percentný pokles. V nižších ročných číslach sa ešte neodráža súčasná nepriaznivá ekonomická situácia ani druhý balík konsolidačných opatrení, nakoľko podmienkou pre podanie žiadosti o oddlženie je minimálne rok trvajúca exekúcia, respektíve iné obdobné vykonávacie konanie,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Takmer 91 % bankrotov bolo vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov, zvyšok na majetok podnikateľov. Medziročne sa podľa CRIF nezmenilo vzdelanie dlžníkov, viac ako 97 % z nich nemalo vysokoškolské vzdelanie. Opäť však stúpol podiel mužov - v roku 2025 tvorili takmer 65 % zbankrotovaných. Mužov bolo 5382, žien 2916.
Najviac dlžníkov pochádzalo z Prešovského kraja (1578), nasledoval Košický kraj (1325) a Banskobystrický kraj (1183). Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji (609).
Z hľadiska veku najčastejšie bankrotovali tridsiatnici (29 %) a štyridsiatnici (27 %). Seniori tvorili 10,7 % z celkového počtu - vo veku 60 až 69 rokov zbankrotovalo 731 ľudí, sedemdesiatnikov bolo 148 a osemdesiatnikov šesť. Dvadsiatnikov bolo 1191, čo predstavovalo takmer 14,4 %.
V decembri 2025 zbankrotovalo 591 dlžníkov, čo bol oproti novembru nárast o viac ako 21 %. Konkurz si v decembri zvolilo 585 občanov a splátkový kalendár šesť. Z celkového množstva decembrových bankrotov bolo 546 vyhlásených na majetok nepodnikateľov a 45 na majetok občanov podnikateľov.
Súdy zároveň v roku 2025 zrušili celkovo 8343 konkurzov vyhlásených v roku 2025 alebo v predchádzajúcich obdobiach. Viac ako 92 % (7688) zrušili pre nedostatok majetku a takmer 8 % (655) po splnení konečného rozvrhu výťažku.
