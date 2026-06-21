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Analýza: V SR pôsobí približne 200 spoločností s indickými vlastníkmi
Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre, ktorá patrí do koncernu Tata Motors.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Na Slovensku pôsobí približne 200 aktívnych spoločností s indickými vlastníkmi, ich počet však v posledných rokoch stúpa. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorú pripravila v súvislosti s tohtotýždňovou návštevou indického premiéra Naréndra Módího.
„Počet takýchto firiem je na Slovensku zatiaľ nízky a vlastníctvo je veľmi rozdrobené. Jedna fyzická osoba má podiel v ôsmich spoločnostiach, ostatní vlastníci figurujú väčšinou v jednej alebo dvoch firmách. Indický kapitál tak u nás zatiaľ netvorí významnejšiu investorskú skupinu, hoci pri niektorých spoločnostiach ide o známe a ekonomicky dôležité mená,“ priblížil analytik spoločnosti CRIF Jan Cikler.
Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre, ktorá patrí do koncernu Tata Motors. Skupina Tata má pritom na Slovensku okrem automobilky aj ďalšie subjekty napojené na automobilový priemysel. K väčším spoločnostiam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kinex Bearings, ktorá v Bytči a Kysuckom Novom Meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich do viac ako 80 krajín sveta.
Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. „Spravidla však nejde o veľké podniky. Väčšina firiem patrí do najnižšej obratovej kategórie, teda s tržbami do jedného milióna eur,“ skonštatoval Cikler. Z geografického hľadiska sídlia najčastejšie v Bratislavskom kraji, za ktorým nasledujú Košický a Trnavský kraj. Podnikajú najmä v administratívnych a podporných činnostiach, spracovateľskom priemysle a v informačných a komunikačných činnostiach.
Medzi subjektmi s vyšším obratom sú napríklad dcéry českých firiem s indickými vlastníkmi. V Českej republike je zároveň počet subjektov s indickými vlastníkmi viac ako päťnásobne vyšší ako na Slovensku. Popri technologických a priemyselných firmách sú tam výraznejšie zastúpené aj reštaurácie.
„Slovensko zatiaľ priťahuje indický kapitál v menšom rozsahu ako Česká republika. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že naši českí susedia uzavreli strategické partnerstvo s Indiou už v roku 2024. Návšteva indického premiéra prichádza v čase, keď sa India dostáva do centra pozornosti európskej ekonomiky aj politiky. Pre slovenský biznis preto bude zaujímavé sledovať, či sa súčasné diplomatické kontakty premietnu aj do silnejšej podnikateľskej prítomnosti indických investorov na Slovensku,“ komentoval analytik.
„Počet takýchto firiem je na Slovensku zatiaľ nízky a vlastníctvo je veľmi rozdrobené. Jedna fyzická osoba má podiel v ôsmich spoločnostiach, ostatní vlastníci figurujú väčšinou v jednej alebo dvoch firmách. Indický kapitál tak u nás zatiaľ netvorí významnejšiu investorskú skupinu, hoci pri niektorých spoločnostiach ide o známe a ekonomicky dôležité mená,“ priblížil analytik spoločnosti CRIF Jan Cikler.
Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre, ktorá patrí do koncernu Tata Motors. Skupina Tata má pritom na Slovensku okrem automobilky aj ďalšie subjekty napojené na automobilový priemysel. K väčším spoločnostiam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kinex Bearings, ktorá v Bytči a Kysuckom Novom Meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich do viac ako 80 krajín sveta.
Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. „Spravidla však nejde o veľké podniky. Väčšina firiem patrí do najnižšej obratovej kategórie, teda s tržbami do jedného milióna eur,“ skonštatoval Cikler. Z geografického hľadiska sídlia najčastejšie v Bratislavskom kraji, za ktorým nasledujú Košický a Trnavský kraj. Podnikajú najmä v administratívnych a podporných činnostiach, spracovateľskom priemysle a v informačných a komunikačných činnostiach.
Medzi subjektmi s vyšším obratom sú napríklad dcéry českých firiem s indickými vlastníkmi. V Českej republike je zároveň počet subjektov s indickými vlastníkmi viac ako päťnásobne vyšší ako na Slovensku. Popri technologických a priemyselných firmách sú tam výraznejšie zastúpené aj reštaurácie.
„Slovensko zatiaľ priťahuje indický kapitál v menšom rozsahu ako Česká republika. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že naši českí susedia uzavreli strategické partnerstvo s Indiou už v roku 2024. Návšteva indického premiéra prichádza v čase, keď sa India dostáva do centra pozornosti európskej ekonomiky aj politiky. Pre slovenský biznis preto bude zaujímavé sledovať, či sa súčasné diplomatické kontakty premietnu aj do silnejšej podnikateľskej prítomnosti indických investorov na Slovensku,“ komentoval analytik.