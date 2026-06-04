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Analýza: V tejto krajine najrýchlejšie pribúdajú milionári
Správa zároveň predpokladá ešte výraznejší rast počtu miliardárov.
Autor TASR
Varšava 4. júna (TASR) - Poľsko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu multimilionárov a miliardárov na svete. Vyplýva to zo správy The Wealth Report 2026 poradenskej spoločnosti Knight Frank, podľa ktorej by sa počet ľudí s majetkom presahujúcim 30 miliónov dolárov mal v Poľsku do roku 2031 zvýšiť o takmer dve tretiny a počet miliardárov viac než zdvojnásobiť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa analýzy by počet osôb s majetkom najmenej 30 miliónov dolárov (26,8 milióna eur) mal vzrásť z 3017 v roku 2026 na 4906 v roku 2031. Poľsko sa tak s predpokladaným rastom o 63 % zaradilo na tretie miesto vo svete za Indonéziu a Saudskú Arábiu.
Správa zároveň predpokladá ešte výraznejší rast počtu miliardárov. Kým v roku 2026 ich má byť v Poľsku 13, do roku 2031 by ich počet mal stúpnuť na 29. Nárast o 123 % je druhý najvyšší na svete, opäť za Saudskou Arábiou.
Analytici Knight Frank označili Poľsko za jednu z krajín, v ktorých sa bohatstvo vytvára najrýchlejšie. Upozornili, že rast počtu najbohatších obyvateľov už nie je doménou tradičných ekonomických centier, ale čoraz viac ho poháňajú rozvíjajúce sa ekonomiky.
Podľa údajov spoločnosti sa počet poľských multimilionárov medzi rokmi 2021 a 2026 viac ako zdvojnásobil, z 1442 na 3017 osôb. Správa The Wealth Report sleduje vývoj bohatstva vo viac ako 50 krajinách a hodnotí trendy medzi najmajetnejšími jednotlivcami, investormi a rodinami po celom svete.
(1 EUR = 1,1614 USD)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa analýzy by počet osôb s majetkom najmenej 30 miliónov dolárov (26,8 milióna eur) mal vzrásť z 3017 v roku 2026 na 4906 v roku 2031. Poľsko sa tak s predpokladaným rastom o 63 % zaradilo na tretie miesto vo svete za Indonéziu a Saudskú Arábiu.
Správa zároveň predpokladá ešte výraznejší rast počtu miliardárov. Kým v roku 2026 ich má byť v Poľsku 13, do roku 2031 by ich počet mal stúpnuť na 29. Nárast o 123 % je druhý najvyšší na svete, opäť za Saudskou Arábiou.
Analytici Knight Frank označili Poľsko za jednu z krajín, v ktorých sa bohatstvo vytvára najrýchlejšie. Upozornili, že rast počtu najbohatších obyvateľov už nie je doménou tradičných ekonomických centier, ale čoraz viac ho poháňajú rozvíjajúce sa ekonomiky.
Podľa údajov spoločnosti sa počet poľských multimilionárov medzi rokmi 2021 a 2026 viac ako zdvojnásobil, z 1442 na 3017 osôb. Správa The Wealth Report sleduje vývoj bohatstva vo viac ako 50 krajinách a hodnotí trendy medzi najmajetnejšími jednotlivcami, investormi a rodinami po celom svete.
(1 EUR = 1,1614 USD)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)