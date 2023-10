Analýza: V treťom štvrťroku vyhlásili 81 konkurzov na majetok

Bratislava 8. októbra (TASR) - V treťom štvrťroku 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 81 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov, pričom povolených bolo šesť reštrukturalizácií. V porovnaní s predošlým kvartálom počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 10,96 % zo 73 na 81. Počet povolených reštrukturalizácií medzikvartálne vzrástol z dvoch na šesť. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



V porovnaní s tretím štvrťrokom 2022 počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 15,71 % zo 70 na 81 a počet povolených reštrukturalizácií stúpol zo štyroch na šesť. "Počet konkurzov v uplynulom štvrťroku dosiahol najväčšiu hodnotu za posledných osem rokov. Viac konkurzov sme naposledy zaznamenali v poslednej štvrtine roka 2015, keď zbankrotovalo 98 subjektov," uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.



V priebehu uplynulých 12 mesiacov bolo vyhlásených 300 konkurzov, čo je o 11,11 % viac než v predchádzajúcom porovnateľnom období s 270 konkurzmi. V období od októbra 2022 do septembra 2023 bolo povolených 15 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 27 povolenými reštrukturalizáciami o 44,44 % menej.



V septembri 2023 bolo vyhlásených 21 konkurzov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď to bolo 44 konkurzov, došlo k poklesu o 52,27 %. V porovnaní so septembrom 2022 s 29 konkurzmi to predstavuje pokles o 27,59 %.



"V septembri bolo najviac konkurzov - 23,81 % (päť) vyhlásených v Banskobystrickom kraji. Celkovo v septembri 2023 bolo 42,86 % (deväť) konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a 19,05 % (štyri) v priemyselnej výrobe," priblížila Marková.



Od roku 2006 do konca septembra 2023 bolo podľa analytičky na Slovensku vyhlásených 5056 konkurzov a povolených 920 reštrukturalizácií právnických osôb - dlžníkov.