Analýza: Väčšina obyvateľov SR na dovolenke preferuje digitálne platby

Bratislava 17. júna (TASR) - Takmer polovica obyvateľov Slovenska plánuje tento rok dovolenku v zahraničí, pričom svoje výdavky odhadujú v priemere od 200 do 800 eur. Osem z desiatich dovolenkárov plánuje platiť kartou, mobilom alebo hodinkami. Vyplýva to z aktuálnej štúdie spoločnosti Visa, ktorá zahŕňa sedem trhov strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.



"Význam digitálnych platieb medzi spotrebiteľmi v strednej a východnej Európe rastie. Respondenti z tohto regiónu stále častejšie v dovolenkovej destinácii využívajú digitálne platby, pričom kartou, smartfónom a hodinkami platí až 78 % dovolenkárov. Oproti minulému roku je to nárast o jedno percento, zo sledovaných krajín sú na tom lepšie len Česi (81 %), Rumuni (83 %) a Maďari (84 %)," uviedla spoločnosť.



Obyvatelia Slovenska vnímajú pri používaní platobných kariet v zahraničí ako výhody rýchlosť (74 %) a bezpečnosť (43 %). Zo štúdie vyplýva, že mobilné platby oceňujú najmä mladí Slováci, pričom tretina respondentov vo veku 18 až 34 rokov plánuje platiť smartfónom alebo hodinkami.



Dovolenku si chce online kúpiť až 95 % mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov a kartou či digitálnou peňaženkou za ňu zaplatí 89 % z nich. V priemere podľa štúdie plánuje však platiť mobilom na dovolenke každý piaty obyvateľ Slovenska.



Respondenti plánujú dovolenkový rozpočet v rozmedzí od 200 do 800 eur (43 %) a v priemere na dovolenke strávia osem dní. Oddych preferuje 70 % opýtaných, zatiaľ čo prehliadku pamiatok 49 % a aktívne trávenie času 17 %.