Analýza: Väčšina Slovákov sa zaujíma o energiu z obnoviteľných zdrojov

Bratislava 24. augusta (TASR) - Júnový prieskum verejnej mienky Standard Eurobarometer 99 - Spring 2023 ukázal, že Európania podporujú energetickú transformáciu a očakávajú masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podľa barometra je zároveň pre 73 % Slovákov zvyšovanie energetickej efektívnosti pri budovách, doprave a tovaroch spôsobom, ako znížiť závislosť od importovaných fosílnych palív. O výsledkoch analýzy informovala analytička Wood&Company Eva Sadovská.



"S názorom, že zníženie dovozu ropy a plynu a investovanie do OZE je dôležité z hľadiska celkovej bezpečnosti, súhlasí 62 % Slovákov. Európania súhlasili vo väčšej miere (81 % z nich). S tým, že z dlhodobého hľadiska môže obnoviteľná energia limitovať cenu, ktorú platíme za našu spotrebu energie, súhlasilo 65 % respondentov zo SR, v prípade občanov EÚ išlo o 79-percentný podiel," uviedla Sadovská.



Slováci podľa analýzy považujú "dodávky energie" za tretí najdôležitejší problém, ktorému Slovensko čelí, hneď po inflácii a ekonomickej situácii. Dodávky energie zaradilo medzi najpálčivejšie problémy 18 % opýtaných, pričom infláciu označilo 57 % a ekonomickú situáciu 24 % respondentov.



S tým, že z dlhodobého hľadiska môže obnoviteľná energia limitovať cenu, ktorú platíme za našu spotrebu energie, súhlasilo 65 % Slovákov, v prípade občanov EÚ išlo o podiel 79 %. V roku 2021 bol na Slovensku pritom vykázaný podiel energie z OZE na úrovni iba 17,4 %. Sadovská konštatovala, že podľa Eurostatu malo Slovensko v roku 2021 v rámci EÚ deviaty najnižší podiel energie z OZE. Európskym lídrom vo využívaní zelenej energii je Švédsko s podielom 62,6 %.



Na Slovensku sa o výrobu elektriny a tepla z OZE pričiňujú najmä vodné elektrárne, biomasa, ale aj solárna fotovoltika či bioplynové stanice. "Slabšie zastúpenie majú zariadenia na energetické využitie odpadu a geotermálne výhrevne či elektrárne. Práve tzv. energia zo zeme má nadpriemerný potenciál, ktorý zatiaľ nedokážeme naplno využiť. Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 6716 megawattov tepelných (MWt), pričom dnes z neho využívame len zhruba jedno percento," priblížila Sadovská.



Dodala, že na Slovensku aktuálne pripravuje spoločnosť PW Energy výstavbu prvých dvoch geotermálnych elektrární v blízkosti Žiaru nad Hronom (Lovča) a v okrese Prešov (Ľubotice).



"V oboch prípadoch sa počíta s výrobou zelenej elektriny a využitím zostatkového tepla z viacerých geotermálnych vrtov v hĺbke okolo 3,5 až 4 kilometre. V prvej etape by mali mať geotermálne strediská v Lovči aj v Ľuboticiach inštalovanú kapacitu okolo 6,5 megawattu elektrických, čo zodpovedá produkcii elektriny zhruba pre 20.000 domácností," uzavrel projektový manažér PW Energy Michal Mašek.