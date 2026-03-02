Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analýza: Varšava do 2050 predbehne Brusel v kúpnej sile obyvateľov

Na snímke prezidentský palác vo Varšave. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Poľské mestá patria medzi najrýchlejšie rastúce v Európe za posledných 25 rokov a podľa prognózy by si mali silnú dynamiku udržať aj v nasledujúcom desaťročí.

Autor TASR
Varšava 2. marca (TASR) - Varšava do roku 2050 predbehne Brusel vo veľkosti spotrebiteľského trhu, teda v celkovom objeme výdavkov domácností a kúpnej sile obyvateľstva. Vyplýva to z februárovej analýzy poradenskej spoločnosti Oxford Economics, ktorá poukazuje na dlhodobý rast produktivity a príjmov v poľských mestách. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Poľské mestá patria medzi najrýchlejšie rastúce v Európe za posledných 25 rokov a podľa prognózy by si mali silnú dynamiku udržať aj v nasledujúcom desaťročí. Okrem Varšavy ide o Krakov, Vroclav a Gdansk.

Základ rastu od začiatku storočia vytvoril spracovateľský priemysel, osobitne automobilový sektor. Významnú úlohu zohrali aj logistika a sklady na perifériách miest, ktoré profitovali z blízkosti dopravných uzlov. Veľké mestá zároveň rozšírili sektor pokročilých služieb vrátane informačných technológií, financií a podnikových služieb.

Rast príjmov a pokračujúca urbanizácia spolu s vyššími stavebnými nákladmi zdvojnásobili za posledných desať rokov priemerné ceny bývania vo veľkých mestách v porovnaní s rokom 2015. Súčasne sa čiastočne obracia predchádzajúci odliv pracovnej sily, keď sa časť kvalifikovaných pracovníkov vracia za lepšie platenými pracovnými miestami do poľských miest zo zahraničia.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
