Analýza: Veľké firmy majú významný podiel na znižovaní nezamestnanosti

Bratislava 2. decembra (TASR) - Najväčšie firmy v regióne strednej a východnej Európy (CEE región) podľa obratu majú významný podiel na znižovaní nezamestnanosti. V roku 2023 zamestnávali v tomto regióne až 2,3 milióna ľudí, čo je medziročne viac o 3,5 %. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka firiem spoločnosti Coface CEE top 500.



Kritériom zaradenia spoločností do rebríčka je, aby ich ročné tržby dosiahli aspoň 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore a zverejňovali údaje. Až 4,8 % z celkovej pracovnej sily v CEE pracuje pre jednu z týchto firiem, čím sa podľa Coface potvrdzuje, že spoločnosti z CEE Top 500 sú dôležitými zamestnávateľmi v regióne.



"Krajiny CEE si zachovali úlohu aktívnych exportérov, predovšetkým do západnej Európy, a rozšírili svoj vývoz aj do vzdialenejších destinácií prostredníctvom priamych dodávok a zapojenia sa do dodávateľského reťazca," uviedol ekonóm Coface Grzegorz Sielewicz.



Na vrchole rebríčka, pokiaľ ide o celkový podiel pracovnej sily zamestnanej v najväčších spoločnostiach v krajine, je Litva. Tento podiel predstavuje až 10,8 %. Za ňou nasleduje Poľsko (8,0 %) a Maďarsko (5,4 %). Na Slovensku tento podiel predstavuje 2,8 %.



V slovenskej Top 10 podľa tržieb je zamestnávateľskou jednotkou Volkswagen Slovakia. Za ním nasleduje U.S. Steel Košice.



Najväčší úbytok pracovníkov medziročne vykázala automobilka PCA Slovakia (Peugeot v Trnave, pozn. TASR), a to o 25 %. Slovenské elektrárne zaznamenali úbytok zamestnancov o 21 % a Lidl Slovenská republika o desať percent.