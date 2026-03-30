Analýza: Veľkonočné hodovanie môže vyjsť oproti vlaňajšku viac
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Kakao, čokoláda na varenie či mlieko zdraželi, naopak zemiaky, maslo a bravčové mäso sú medziročne lacnejšie. Analýza XTB ukazuje, že nákup modelového nákupného koša medziročne zdražel o 6 %. Slováci si výrazne priplatia aj za palivo na cestách za príbuznými, ktorých tradične navštevujú na veľkonočné sviatky.
„Ceny potravín reagujú na celý rad faktorov - od počasia a úrody až po dianie na medzinárodných komoditných trhoch. Tento rok je situácia zaujímavá tým, že zatiaľ čo niektoré suroviny typické pre veľkonočné pečenie citeľne zdraželi, pri varení vidíme skôr opačný trend,“ priblížil analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
Veľkonočný spotrebiteľský košík najpredávanejších potravín podľa analytikov XTB zdražel medziročne o takmer 6 %. Rodina tak za rovnaký nákup vlani zaplatila 57,6 eura, kým tento rok takýto obsah košíka vychádza na 60,9 eura. Analytici XTB vychádzali z februárových cien surovín Štatistického úradu SR.
Čokoláda na varenie zdražela medziročne o takmer 9 % a kakaový prášok o 6 %. Dôvodom sú pretrvávajúce dôsledky kakaovej krízy z predchádzajúcich rokov. Trh s kakaom bol niekoľko rokov v deficite, keď dopyt prevyšoval produkciu a producenti čerpali zo zásob. O viac ako 5 % zdraželo aj čerstvé mlieko. Výnimkou pri sladkom pečení je maslo, ktoré po minuloročnom výraznom zdražení zlacnelo, a to o viac ako 32 %.
Výrazný pokles cien zaznamenali zemiaky, a to až o 28,5 %. Dôvodom je rekordná európska úroda. Bravčové karé bez kosti zlacnelo o viac ako 22 %. Klasickým mäsovým jedlom počas Veľkej noci je aj údená šunka, tá zdražela o 7 %.
„Kým v roku 2025 znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny prispievala k tlaku na ich zlacnenie, v roku 2026 je situácia opačná. Od 1. januára 2026 sa zvýšila DPH pri vybraných potravinách z 19 % na 23 %, pričom zmena sa dotkla najmä potravín s vyšším obsahom cukru a soli. Konkrétne cukroviniek, čokolády, sladkého pečiva, sušienok, džemov či slaných snackov. Pre veľkonočné pečenie to nie je dobrá správa. Práve čokoláda, kakao či práškový cukor patria medzi produkty, ktoré táto zmena zasiahla. Ich zdraženie tak nie je len dôsledkom situácie na svetových komoditných trhoch, ale aj domácej daňovej politiky,“ dodal Greguš.
Aj na cestovanie za rodinou si treba priplatiť - kým vlani počas Veľkej noci zaplatili motoristi za liter (l) benzínu okolo 1,49 eura a za naftu asi 1,42 eura, tento rok sú ceny výrazne vyššie. Benzín je na úrovni 1,531 eura/l a nafta 1,573 eura/l.
