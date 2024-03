Analýza: Veľkonočné nákupy môžu tento rok vyjsť na vyše 300 eur

Bratislava 21. marca (TASR) - Za nákupy na veľkonočný stôl si ľudia priplatia aj tento rok. Podľa výpočtov spoločnosti Partners veľkonočné nákupy môžu tento rok vyjsť na vyše 300 eur, čo je v priemere o päť percent viac ako vlani. Drahšie sú tento rok potraviny, naopak dekorácie mierne zlacneli.



"Najviac zdraželi potraviny, konkrétne majonéza, vajíčka, údeniny, ale aj chlieb a nápoje, alkoholické aj nealkoholické," priblížila odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Jana Trogová. Dodala, že pri surovinách na pečenie vzrástli ceny oproti minulému roku približne o 13 percent, ostatné suroviny na veľkonočný stôl zdraželi približne o osem percent.



Odborníci na financie vypočítali, že celkové náklady na veľkonočné sviatky, bez nákladov na cestovanie, by sa mohli vyšplhať približne na 306 eur. Do sumy zarátali suroviny na pečenie, veľkonočnú hostinu pre rodinu, pohostenie pre návštevu i odmeny pre šibačov.



Financovanie veľkonočných nákupov a nákladov na sviatky odporučila Trogová vykryť z bežného rozpočtu, prípadne si na ne ušetriť vopred. Prízvukovala však, že nie je vhodné siahať na finančnú rezervu odloženú na neočakávané výdavky. "Táto rezerva je primárne určená na neočakávané životné situácie, nie na financovanie sviatkov, ktoré sú pravidelnou súčasťou roka," uviedla Trogová.



Finančná odborníčka takisto pripomenula, že Veľká noc môže byť aj dobrou školou finančnej gramotnosti pre deti. Z veľkonočnej šibačky si deti často prinesú ako výslužku peniaze, a práve to môžu rodičia využiť na rozvoj finančnej gramotnosti dieťaťa.



Trogová poradila rozdeliť výslužku na dve polovice. "Polovicu sumy môžu deti minúť na niečo, po čom dlhšie túžili, napríklad na hračku či vstupenky do kina. Zvyšnú polovicu by mali odložiť pre budúcnosť. Tento prístup učí deti zodpovednosti a disciplíne," uzavrela odborníčka na osobné financie.