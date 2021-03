Analýza: Veľkonočné nákupy potravín budú mierne lacnejšie

Bratislava 25. marca (TASR) - V medziročnom porovnaní sa v januári tohto roka ceny potravín znížili o 0,5 % a vo februári o 0,6 %. Ukazujú to údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR. "Podobný medziročný pokles cien potravín očakávame aj v marci a apríli. Môžeme teda povedať, že veľkonočné nákupy potravín nás budú tento rok vychádzať minimálne o 0,5 % menej ako vlani. Budú teda mierne lacnejšie," hovorí analytička banky 365.bank Jana Glasová.



Nižšie ceny potravín sú podľa nej dôsledkom bázického efektu, nakoľko počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu potraviny v slovenských obchodoch zdražovali. Ku spomaľovaniu ich cenového rastu začalo dochádzať v lete. Z medziročného hľadiska sú síce aktuálne lacnejšie ako vlani, medzimesačne ale ceny potravín rastú. Na mesačnej báze sa zvyšujú hlavne ceny zeleniny, ovocia, vajec, mliečnych výrobkov a kuracieho mäsa.



Najvýraznejšie medziročne zdražel cesnak, a to o viac než pätinu. Takmer o 12 % narástli ceny pomarančov a približne desatinu si pripísali kiwi aj jablká. Okrem ovocia a zeleniny sa medzi potravinami s najvyšším cenovým rastom umiestnili aj rastlinné oleje a ryža.



"Veľkonočné sviatky si mnohí nevedia predstaviť bez rôznych mäsových špecialít, ktoré sú ale dnes drahšie ako vlani. Najviac si priplácame za párky, a to o 6 %. Šunková saláma a údené mäso je drahšie o necelých 5 %, slanina o takmer 4 % a trvanlivá saláma nás vychádza o 1,2 % viac ako vlani," vyčíslila Glasová.



Drahšie ako minulý rok pred Veľkou nocou vychádza aj chlieb, cukor a niektoré mliečne výrobky. Vyššiu cenu má hlavne plesňový syr o približne 7 %, kyslé mlieko o 3 % a mierne drahšie o 1 % sú aj tvrdé syry. Na druhej strane, pri nákupoch ušetria zákazníci pri iných potravinách. Lacnejšie takmer o štvrtinu sú uhorky, nasledujú mandarínky (-17 %) a hrozno (-15 %). Dvojciferný pokles ceny dosiahol aj petržlen, zeler, zemiaky, paprika a banány. Medzi položkami s najväčším cenovým poklesom sa umiestnilo aj bravčové mäso, ktoré zlacnelo o 10 až 15 %. Lacnejšie je aj kuracie mäso, približne o 4 %. Zhruba o 3 % menej zaplatia zákazníci za tvaroh, smotanu a bryndzu.