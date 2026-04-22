Analýza: Viac ako 40 % začínajúcich podnikateľov podniká popri práci
Začínajúci podnikatelia častejšie investujú do softvéru, marketingu a osobnej značky.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Vyše 40 % začínajúcich podnikateľov na Slovensku volí pri štarte vlastného biznisu hybridný model, teda podnikanie popri stabilnom zamestnaní. Vyplýva to z interných dát siete BNI Slovensko. Tento prístup podľa nej odráža snahu znižovať riziko v neistom ekonomickom prostredí a poukazuje na rastúcu finančnú gramotnosť pri štarte podnikania.
Kým v minulosti bol začiatok podnikania často spojený s vyššími vstupnými nákladmi, úverom, nákupom vybavenia či prenájmom priestorov, v súčasnosti sa podľa siete presadzuje model „Lean & Smart“, založený na nízkych fixných nákladoch a väčšej flexibilite.
Začínajúci podnikatelia častejšie investujú do softvéru, marketingu a osobnej značky. Veľa z nich tiež vyhľadáva mentorov, partnerov a profesijné siete, cez ktoré si vedia zdieľať skúsenosti, kontakty aj know-how. Online forma podnikania sa zároveň stáva štandardom aj v segmentoch, kde predtým nebola bežná.
„Tento trend je veľmi zdravý. Podnikanie sa stáva dostupnejším pre širšie spektrum ľudí, pretože vstupná bariéra nie je kapitál, ale nápad, vytrvalosť a schopnosť budovať vzťahy. Už to nie je o tom, kto má viac peňazí, ale kto má lepšie informácie a silnejšiu sieť kontaktov,“ komentovala generálna riaditeľka BNI Slovensko Natália Vicsápiová.
