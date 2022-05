Analýza: Viaceré štáty zaznamenali pokles bankrotov

Bratislava 28. mája (TASR) - Aj napriek tomu, že rok 2021 bol ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19, veľká časť krajín zaznamenala pokles v počte firemných bankrotov. Vyplýva to z analýzy Global Bankruptcy Report, ktorú zostavila nadnárodná spoločnosť Dun & Bradstreet. Slovensko sa v analýze zaradilo medzi krajiny, ktorým medziročne počet bankrotov vzrástol.



Zo 43 analyzovaných ekonomík vlani takmer polovica zaznamenala medziročný pokles v kolapsoch miestnych spoločností. V mnohých z nich dokonca dosiahol počet bankrotov najnižšiu úroveň za posledných desať rokov. Medzi krajinami, ktoré oproti roku vykázali najväčší pokles, sa nachádzajú Holandsko s poklesom bankrotov o 42 percent, Kolumbia (40 %), Južná Kórea a Kanada s 30–percentným poklesom či Čína, kde sa medziročne znížil počet skrachovaných firiem o 27 %.



"Za týmito dátami vidíme množstvo faktorov, ktoré pomohli ekonomikám a súkromným spoločnostiam na celom svete udržať hlavu nad vodou. Jedným z najväčších faktorov boli masívne záchranné balíky pomoci, ktoré poskytovali svojim firmám jednotlivé vlády. Aj napriek tomu, že väčšina z týchto balíkov bola oznámená v roku 2020, ich efekt sa naplno prejavoval až o rok neskôr," priblížila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Spresnila, že podľa dát z Medzinárodného menového fondu kumulatívne fiškálne opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu dosiahli objem 18 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP), pričom veľká časť z tohto objemu pochádzala z vyspelých ekonomík. Tie podľa dát poskytli pomoc v priemernej výške 28,4 percenta svojho HDP. Len na porovnanie, balík pomoci, ktorý poskytli v reakcii na globálnu finančnú krízu v roku 2008, bol na úrovni 2,6 percenta HDP týchto krajín.



"Ďalšími faktormi, ktoré pomohli podnikom prežiť pandémiu, boli nízke úrokové sadzby, no zároveň akási zhovievavosť veriteľov," zhodnotila Štěpánová. V niektorých krajinách boli zmenené zákony o bankrote, aby firmám poskytli väčší priestor na obnovu a zároveň, aby sa predišlo nepriateľským prevzatiam. Išlo napríklad o zvýšenie hraničných súm, ktoré keď sa prekročia, tak má veriteľ právo zakročiť voči omeškanému dlžníkovi. Niektoré krajiny dokonca pozastavili povinnosť vyhlásiť bankrot.



Aj napriek tomu sa však mnohé krajiny kolapsom podnikov nevyhli. Napríklad Poľsko, kde sa zvýšil počet bankrotov o 16 % na 2752 bankrotov a Vietnam s nárastom o desať percent dokonca vlani čelili najväčšiemu počtu bankrotov v histórii. V podobnej situácii sa ocitlo aj Slovensko. Podľa dát Dun & Bradstreet u nás v roku 2021 vzrástol počet kolapsov firiem o 19 percent na 336 spoločností. Na prvých troch priečkach v percentuálnom náraste bankrotov sa ocitli Ukrajina, a to o 306 %, Kazachstan o 236 % a Dánsko o 49 %. Tento rok podľa analytikov zhorší finančnú situáciu v mnohých spoločnostiach ukončenie vládnej pomoci, ale aj invázia ruských vojsk na Ukrajine.