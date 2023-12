Analýza: Vianočné darčeky sú drahšie ako pri vzniku SR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Tohtoročný nákup darčekov bude drahší ako vlani. Ešte výraznejšie vzrástli ceny tovarov za 30 rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky. Veľa vianočných darčekov je však v relatívnom vyjadrení, teda v porovnaní k príjmom, lacnejších ako v roku 1993. Upozornil na to v analýze vývoja ich cien hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



"Najobľúbenejšími darčekmi, ktoré Slováci vyberajú pod stromček, sú za posledné roky oblečenie, elektronika, športové potreby alebo kozmetika. Tak ako každý rok, aj tento sa dá predpokladať, že Vianoce budú drahšie," priblížil analytik.



Vyčíslil, že napríklad dámsky pulóver a pánska košeľa je medziročne drahšia o 5 % až 8 %. Detská zimná bunda a obuv o 2 % až 8 %. Pri elektronike sa tiež zvýšili cenovky, televízor alebo žehlička sú drahšie o 1,5 % až 2,5 %. Pri športových potrebách si môžeme podľa Gábriša všimnúť nárast ceny lyží alebo detských bicyklov o 6 % až 8 %. Z kozmetiky je napríklad mydlo medziročne drahšie asi o 16 %.



Ekonóm porovnal aj vianočné cenovky v súčasnosti a prvé Vianoce po rozdelení Československa. Napríklad dámska, pánska a detská obuv zdražela za 30 rokov približne o 160 % až 180 %. Bicykel alebo žehlička asi o 200 % až 300 %.



"Samotný nárast cien bez porovnania s rastom príjmov však nepodá úplný obrázok. No a nominálne priemerné mzdy budú ku koncu tohto roka v porovnaní s rokom 1993 vyššie asi 7 až 8-násobne," upozornil Gábriš. V priemere si tak zamestnaní ľudia budú môcť dovoliť vo väčšine prípadov nakúpiť viac tovarov ako na prvé Vianoce v novom štáte.



"Napríklad kým v roku 1993 sme si mohli z priemernej mzdy dovoliť zhruba 9 dámskych pulóvrov alebo 4 detské zimné bundy, tak teraz je to asi 58 pulóvrov a 39 búnd. Detskej obuvi si môžete kúpiť namiesto 14 párov až 45 párov. No a televízor ste si v roku 1993 nemohli dovoliť z výplaty kúpiť ani jeden a teraz si môžete kúpiť takmer tri," doplnil ekonóm.