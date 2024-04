Analýza: Vlani evidovali nárast platobnej neschopnosti firiem po svete

Bratislava 7. apríla (TASR) - V roku 2023 zaznamenali rýchly a rozsiahly nárast platobnej neschopnosti firiem po celom svete. Na začiatku roka 2024 sa platobná neschopnosť vo väčšine vyspelých ekonomík nachádzala nad úrovňou spred pandémie. Vyplýva to z analýzy poisťovne pohľadávok Allianz Trade.



Platobná neschopnosť firiem začala stúpať až v 75 % krajín a vo väčšine prípadov išlo o dvojciferný nárast. To znamená, že medziročný rast sa zvýšil z 23 % v roku 2022 na 29 % v roku 2023.



"Ide o najdynamickejší rast od roku 2009. Jedným z dôvodov je utlmený počet insolvencií počas pandemických rokov, kedy spoločnosti mali možnosť čerpať silné štátne podpory," vysvetlil Peter Mucina, riaditeľ Allianz Trade na Slovensku. Výnimky v raste insolvencií sa podľa neho týkali primárne rozvíjajúcich sa trhov.



"Odborníci predikujú, že úroveň globálnej platobnej neschopnosti firiem bude stúpať aj v roku 2024, pričom v roku 2025 sa zastabilizuje. Nárast sa očakáva v 80 % krajín. Odhaduje sa, že rásť bude najviac v USA a Španielsku (28 %), ako aj v Holandsku (31 %)," doplnil Mucina.



Dodal, že vývojová krivka regionálneho indexu platobnej neschopnosti poisťovne Allianz Trade naznačuje pre strednú Európu mierne klesanie v rokoch 2024 a 2025 (pokles o 3 % tento rok a pokles o 5 % budúci rok) - v istej miere tomu pomáhajú špecifické prípady z Poľska a Maďarska. Na Slovensku sa predikuje rast insolvencií o 8 %, čo predstavuje miernejší rast oproti minulému roku (12 %). V roku 2025 by mali insolvencie rásť ešte pomalšie (o 5 %).