Analýza: Vlani počas pandémie vzrástli tržby obchodníkom i kuriérom

Bratislava 9. marca (TASR) - Pandémia dala a dáva ekonomike SR zabrať. Vlani tržby narástli niektorým obchodníkom, kuriérom, farmaceutom, ale aj stávkovým kanceláriám. Najvýraznejší prepad tržieb v minulom roku evidovala letecká doprava, cestovné kancelárie a ubytovacie zariadenia. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, vychádzajúc z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



V roku 2020 dokázali podľa Sadovskej medziročne zvýšiť svoje tržby viaceré oblasti veľkoobchodu či maloobchodu. Poznamenala, že pri maloobchode dominovali nešpecializované predajne (supermarkety a hypermarkety), ktoré oproti roku 2019 utŕžili viac o 5 %. Spomedzi priemyselných odvetví nárast tržieb evidovali výroba chemikálií a chemických produktov (o 3,1 %) a výroba základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (o 2,3 %). "Podľa údajov ŠÚ SR vzrástli v roku 2020 aj výnosy finančným korporáciám, a to medziročne o vyše 13 %," doplnila.



Medziročný nárast tržieb v rozpätí 6,5 až 7,5 % dosiahli podľa analytičky vlani poštové služby a služby kuriérov, činnosti v oblasti nehnuteľností, ale aj činnosti herní a stávkových kancelárií.



"V krízových časoch víťazmi nenazývame iba tie odvetvia či firmy, ktoré dokázali svoje tržby zvýšiť, ale aj tie, ktorých obrat bol aspoň porovnateľný s obdobím spred pandémie. Koronakríza zároveň upriamila pozornosť na spoločnosti pôsobiace v defenzívnych oblastiach ekonomiky. Reč je o takých podnikoch alebo odvetviach, ktoré musia fungovať bez ohľadu na pandémiu či krízu," upozornila.



Zdôraznila, že najvýraznejší prepad tržieb vlani zaznamenala letecká doprava, cestovné kancelárie a ubytovacie zariadenia.



Pandémia vlani podľa Sadovskej najviac okresala tržby v leteckej doprave, a to medziročne až o 71,4 %. Pokles obratu o 61,7 % zaznamenali v roku 2020 cestovné agentúry a kancelárie, ubytovacie zariadenia sa museli vysporiadať s poklesom tržieb o 45,2 %. V rámci obchodu najvýraznejší prepad tržieb zaznamenali obchodníci v stánkoch a na trhoch (o vyše štvrtinu) a predaj motorových vozidiel (o vyše pätinu). Reštaurácie a pohostinstvá vlani utŕžili medziročne menej o vyše 10 %.



Medziročný pokles tržieb si na svoje konto pripísali podľa nej viaceré priemyselné odvetvia. Medzi nimi aj pre slovenskú ekonomiku najvýznamnejší automobilový priemysel s poklesom tržieb o 12,1 %. Pokles tržieb o vyše desatinu zaznamenali podľa nej aj stavbári.



Sadovská upozornila, že najvýraznejší vplyv na pokles tržieb mali vlani prísne obmedzenia, ktoré zavreli takmer celú ekonomiku na niekoľko týždňov. Ani postupné uvoľňovanie opatrení nepomohlo mnohým firmám ich tržby zvýšiť. Straty z prvej vlny už nedokázali dobehnúť. Druhá vlna pandémie priniesla navyše na jeseň nové obmedzenia, ktoré opäť buď zavreli, alebo výrazne obmedzili činnosti viacerých oblastí ekonomiky. Na pandémiu tak vlani jednoznačne najviac doplatili firmy z tých odvetví, ktoré sa z krátkodobého hľadiska javia ako menej potrebné. Z dlhodobého hľadiska ale ich nedostatok môže mať negatívny dosah na životnú úroveň či psychický stav obyvateľstva. Ide napríklad o reštaurácie, kaviarne, kultúrne či športové podujatia.



"Aktuálny rok 2021 sme odštartovali prísnymi opatreniami. Predpokladáme preto, že úvod tohto roka bude aj naďalej menej priaznivý pre mnohé odvetvia ekonomiky. Pokles tržieb môžu pocítiť aj tie odvetvia, ktorým vlani tržby rástli. Napriek tomu sa v tomto roku zatiaľ očakáva medziročný rast HDP, čo je ale ovplyvnené hlavne minuloročnou recesiou. Návrat na úrovne spred pandémie nepredpokladáme," dodala Sadovská.