Vlani zažili hotely investične rekordný rok, pandémia priniesla zlom

Bratislava 19. apríla (TASR) – Trhy v krajinách strednej a východnej Európy v hotelovom segmente dobiehali vlani svojich západných susedov. A to z hľadiska objemu investícií aj sofistikovanosti obchodov. Tento rok ovplyvní aj pandémia nového koronavírusu. Vyplýva to z druhej výročnej správy Cushman & Wakefield a medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS. Analyzuje základné investičné trendy v krajinách strednej a východnej Európy a zaoberá sa rôznymi inováciami, ktoré v posledných rokoch formovali hotelierstvo.



Objem transakcií v tomto regióne dosiahol v minulom roku historicky najvyššiu úroveň 1,4 miliardy eur. Počiatočné očakávania na tento rok hovorili o ďalšom raste investícií do hotelového sektora a o postupnom uzatváraní už dohodnutých a rozpracovaných projektov. Súčasná pandémia koronavírusu podľa analýzy zastavila investície aj v tomto sektore a je stále náročnejšie odhadnúť objem investícií na rok 2020.



Najnovšia správa ukazuje, že hlavnými hnacími silami investícií v roku 2019 boli vyššie výnosy, ktoré tento región investorom ponúka v porovnaní s trhmi v západnej Európe a dlhodobý potenciál rastu v segmente. Trh strednej a východnej Európy v minulom roku ovládli európski investori.



Na Slovensku sa hodnota transakcií v segmente hotelov zdvojnásobila z 8,9 milióna eur v roku 2018 na 17,1 milióna eur v roku 2019. Investície do hotelov v Bratislave priniesli investorom vlani výnosy približne 6,5 %. "Bratislava sa tak stala tretím najvýnosnejším miestom pre investície do hotelového segmentu v našom regióne," skonštatoval partner a vedúci real estate tímu CMS Slovensko Michal Huťan. Za Bratislavou sa umiestnili mestá ako Praha, Budapešť či Varšava.



Bratislava je jedným zo štyroch hlavných miest v tomto regióne, v ktorom vlani naďalej rástli príjmy za izbu, a to o 19,8 %. Zaznamenala tiež najvyššiu priemernú dennú sadzbu s nárastom o 22,1 % oproti predchádzajúcemu roku. Nadpriemerný rast výnosov bol na Slovensku podľa analýzy spôsobený dvoma hlavnými faktormi. Jedným z nich je pokles DPH na ubytovacie služby od januára minulého roku na 10 %. Významnú rolu podľa analýzy zohralo aj organizovanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v máji 2019.



Za posledných päť rokov podľa analýzy zaznamenal tento sektor bezprecedentný rast. V roku 2019 sa objem transakcií zvýšil na najvyššiu úroveň a počiatočné očakávania v roku 2020 boli ešte silnejšie. "Tento optimizmus sa však výrazne zmiernil prepuknutím pandémie koronavírusu a sektor cestovného ruchu, ako aj globálna ekonomika sa dostali pod výrazný tlak. Teraz sa nachádzame v situácii, kedy je čoraz ťažšie predvídať úplný dopad pandémie na sektor hotelov v celej strednej a východnej Európe," poznamenal Huťan.



Vzhľadom na pandémiu sa momentálne pozastavuje niekoľko obchodov, ktoré sa mali v tomto roku podľa očakávaní uzavrieť. Pandémia tak bude mať výrazný vplyv na hotelierstvo v strednej a východnej Európe. "S určitosťou bude vytváraný väčší tlak na vytváranie flexibilných štruktúr spolupráce, ktoré dokážu zvládnuť neočakávané situácie," dodal vedúci hotelových transakcií pre kontinentálnu Európu v Cushman & Wakefield Frederic Le Fichoux.