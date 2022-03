ANALÝZA: Vo februári skončilo v konkurze 18 firiem

Bratislava 5. marca (TASR) - Vo februári bolo na Slovensku vyhlásených 18 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a bolo povolených päť reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). Za posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených o 63,31 percenta konkurzov viac než v predchádzajúcom porovnateľnom období.



V porovnaní s januárom počet konkurzov klesol o 14,29 percenta (z 21 na 18) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent (z dvoch na päť). V medziročnom porovnaní s februárom 2021 vzrástol počet vyhlásených konkurzov o pätinu a počet povolených reštrukturalizácií o štvrtinu.



„Vplyv pandémie na finančnú situáciu firiem v najviac postihnutých odvetviach HoReCa sa vo februári prejavil najvyšším medziročným nárastom o 400 % a zároveň najväčším počtom vyhlásených konkurzov (päť) v reštauračných, jedálenských a ubytovacích službách,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Z analýzy tiež vyplýva, že vo februári sa vyskytol najväčší počet spoločností, ktoré musia riešiť svoj úpadok napriek tomu, že počas roka 2020 využívali inštitút dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi, a to päť. Už druhý mesiac za sebou v tomto roku nebolo vydané žiadne rozhodnutie o dočasnej ochrane podnikateľov pred veriteľmi a ani žiadny podnikateľský subjekt dočasnú ochranu nevyužíva.



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 276 konkurzov, čo je o 63,31 percenta viac než v predchádzajúcom období. Od marca 2021 do februára 2022 bolo povolených 25 reštrukturalizácií, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) o 19,05 percenta viac.



Všetky konkurzy súdy vyhlásili na majetok právnických osôb podnikateľov - spoločností s ručením obmedzeným. Až 72,22 percenta z nich predstavujú spoločnosti bez zamestnancov.



Vo februári 2022 bola povolená reštrukturalizácia štyrom spoločnostiam s ručením obmedzeným a jednému družstvu. Jedna spoločnosť v reštrukturalizácii zamestnáva menej ako desať pracovníkov, druhá od 10 do 99 pracovníkov. U troch subjektov v reštrukturalizácii tento údaj nie je známy.



Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vo februári 2022 vyhlásený konkurz, bola reklamná agentúra Logistics spedit SK z Bratislavského kraja s 10 – 19 pracovníkmi. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou je najväčším zamestnávateľom Hydrex, zaoberajúci sa veľkoobchodom so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo z Banskobystrického kraja s 25 – 49 zamestnancami.