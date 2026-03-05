< sekcia Ekonomika
Analýza: Vo februári zbankrotovalo 27 firiem

Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Vo februári tohto roka zbankrotovalo 27 firiem, čo je medziročný nárast o 28,6 %. V druhom mesiaci minulého roka ich bolo 21. V medzimesačnom porovnaní oproti januáru sa počet firemných konkurzov znížil o 3,6 %. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Tentoraz mali vysoké zastúpenie firmy zo sekcie priemyslu, bolo ich sedem, nasledoval veľkoobchod a maloobchod so šiestimi zbankrotovanými subjektmi a stavebníctvo s piatimi,“ spresnila hlavná analytička CRIF Jana Marková. Z pohľadu právnych foriem išlo o 26 eseročiek a jednu akciovú spoločnosť. Spolu 15 firiem malo menej ako desať zamestnancov. Tri firmy si evidovali 10 - 19 zamestnancov, jedna v rozmedzí 150 - 199. Pri takmer 30 % firiem nebol počet zamestnancov zistený.
Najväčším februárovým dlžníkom je poradenská firma Hunan Trade, ktorá dlží Finančnej správe (FS) SR viac ako 2,6 milióna eur. Spolu FS eviduje u 21 firiem, ktoré sa vo februári dostali do konkurzu, dlh 2,82 milióna eur. Šesť zbankrotovaných firiem nemalo dlhy voči štátu. K najväčším februárovým úpadcom patrí popradská spoločnosť Tatranská sladovňa, ktorá vyrábala slad vyše dvoch desaťročí. Ročne spracovala približne 20.000 ton jačmeňa a vyrobila okolo 16.500 ton sladu.
Prudký pád zaznamenala predvlani, keď jej tržby klesli z viac ako 8,1 milióna eur na 4,7 milióna eur a prepadla sa do červených čísiel. Dôvodom bankrotu je podľa jej predstaviteľov globálny pokles spotreby piva a prepad záujmu o slad a rovnako aj lacnejšie komodity z Ukrajiny. Súd začal vo februári konkurzné konanie a následne vyhlásil konkurz aj na majetok eseročky Pumpa SK, ktorá dosiahla v roku 2024 tržby viac ako 90 miliónov eur a zisk na úrovni 114.000 eur.
Najvyšší počet konkurzov vyhlásili súdy v Prešovskom kraji, kde skrachovalo deväť spoločností, nasledovali Bratislavský a Nitriansky kraj zhodne so šiestimi konkurzmi. Košický a Banskobystrický kraj mali po dva konkurzy, Trnavský a Žilinský zhodne po jednom konkurze. V Trenčianskom kraji vo februári žiaden bankrot vyhlásený nebol.
Vo februári boli zastavené tri konkurzné konania pre nedostatok majetku a 17 bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Konkurzné konanie sa začalo v 21 firmách, čo je medziročne o takmer 17 % viac. Reštrukturalizácia bola vo februári povolená jednej spoločnosti z Košického kraja, a to Konzeko, ktorá má zaevidovaných 20 - 24 zamestnancov. Za rok 2024 dosiahla tržby vo výške 1,2 milióna eur. Jej hlavný predmet činnosti je výroba rafinovaných ropných produktov, špecializuje sa aj na zber a zhodnocovanie odpadových olejov s celoslovenskou pôsobnosťou.
