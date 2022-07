Analýza: Volvo je pre Slovensko nevyhnutnou investíciou

Bratislava 5. júla (TASR) – Hoci je Volvo piatou automobilkou, ktorá bude na Slovensku prítomná, práve jeho orientácia vyrábať čisto elektrické vozidlá je výhodou pri transformácii dodávateľských reťazcov a vytvára predpoklad pre umiestnenie ďalších výrob. Z dlhodobého hľadiska ide pre Slovensko o nevyhnutnú investíciu, upozornil na to analytik poisťovacej spoločnosti Coface Martin Procházka.



"Transformácia na elektromobilitu je najväčšou premenou v tomto priemysle za celé storočie a pre Slovensko to znamená umiestnenie nielen samotnej výroby, ale aj výskumu a vývoja celého radu nových perspektívnych technológií. Tým vzrastie úroveň slovenského priemyslu a jeho pridaná hodnota," skonštatoval Procházka.



Volvo ako automobilka patrí k menším hráčom, no má veľmi ambiciózne plány, pokiaľ ide o dosiahnutie uhlíkovej neutrality vyrábaných áut. Do roku 2030 chce prestať vyrábať vozidlá s iným než elektrickým pohonom. Dlhodobý zelený prístup umožňuje automobilke podľa analytika predovšetkým budovať trhovú pozíciu v situácii, keď elektrické vozidlá kupujú hlavne veľmi hodnotovo orientovaní spotrebitelia. Úspech v tejto fáze trhu podľa Procházku do značnej miery určí trhovú pozíciu automobiliek pre blížiace sa masové rozšírenie.



Automobilový priemysel sa dnes podieľa na slovenskom hrubom domácom produkte (HDP) 13 % a tvorí takmer polovicu slovenskej priemyselnej produkcie a exportu. Koncentrácia odvetvia umožňuje na jednej strane využiť vysokú kvalifikáciu zamestnancov a vysoký inovačný potenciál, no daňou za tieto výhody je citeľný dosah na ekonomiku v prípade, že odvetvie prechádza krízou.



"Dôležité je, aby sa nabité priemyselné know-how z tohto sektora prelievalo aj do ďalších priemyselných odvetví. Čisto elektrická produkcia v novom výrobnom závode veľmi pomôže zachovať kontinuitu výroby automobilov na Slovensku pri skorom útlme klasickej produkcie," podotýka Procházka.



Segment elektrických vozidiel pritom vlani vzrástol o 25 % a trhový podiel sa v Európe zvýšil z dvoch percent v roku 2019 na 12 % v roku 2021. Automobilky plánujú v nasledujúcich rokoch výrazné rozšírenie ponuky elektrických vozidiel, ktoré oslovia nových zákazníkov. "Vzhľadom na ceny energií a stále klesajúce ceny obnoviteľných technológií bude mať elektrické auto dobíjané vlastným zdrojom významnú nákladovú výhodu pri prevádzke, kým masívna sériová výroba postupne odstráni rozdiely v obstarávacej cene. Aj napriek vysokej miere skepsy východoeurópskych spotrebiteľov sa prechod k elektromobilite skôr urýchlil," dodal analytik.