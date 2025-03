Analýza: Výnosnosť investícií do fondov prekonáva infláciu

Bratislava 13. marca (TASR) - Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch na Slovensku, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca minulého roka kumulovaný výnos necelých 33 %. V porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke zarobil viac, na pokorenie inflácie, ktorá za toto obdobie dosiahla takmer 45 %, to však nestačilo. Na druhej strane, výnosnosť fondov aktuálne prekonáva infláciu už päť kvartálov po sebe.



Vyplýva to z najnovších výsledkov Indexu slovenského investora (ISI100), ktorý na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) každý štvrťrok zostavujú analytici investičnej skupiny Wood & Company. Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, pričom pri výpočte zohľadňujú ich výnosy aj veľkosť. Na konci posledného kvartálu 2024 dosiahol ukazovateľ historicky najvyššiu úroveň 132,6 bodu.



"Investovanie je behom na dlhú trať, a tak sa aj na výnosnosť musíme pozerať minimálne v horizonte troch alebo piatich rokov. Investorov zároveň nezaujíma iba úroveň výnosu, ale aj to, či dokáže držať krok alebo dokonca prekonať infláciu," vysvetlila analytička Eva Sadovská.



Pripomenula, že kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, od konca roka 2020 do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. V rokoch 2022 a 2023 sa však jeho hodnota pod vplyvom rekordne vysokého rastu cien dostala pod úroveň kumulovanej inflácie, kde zotrvala aj v štvrtom štvrťroku 2024. "Dobrou správou je, že počas posledných piatich kvartálov rástla hodnota indexu ISI100 rýchlejšie ako kumulovaná inflácia a pomyselné nožnice medzi infláciou a výnosnosťou sa postupne zatvárajú," zhodnotila Sadovská.



Najvyššie zhodnotenie za sledované obdobie dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom 91,8 %, čomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 8,5 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli celkový výnos 33 % a ročný 3,6 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 18 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 2,1 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli celkový výnos 8 % a ročný 1 %, dlhopisové fondy sa po rokoch straty dostali do plusu s kumulovaným zhodnotením 1,7 % a anualizovaným 0,2 %.



Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 34 % mali ku koncu minulého roka zhodne zmiešané a akciové fondy. Nasledovali realitné fondy s podielom 21 %. Dlhopisové fondy mali váhu 6 %, fondy krátkodobých investícií 3 % a fondy peňažného trhu 1 %. Podiel akciových fondov v indexe podľa analytikov v čase rastie, a to na úkor zmiešaných fondov.