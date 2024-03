Analýza: Výnosnosť podielových fondov atakovala maximum z roku 2021

Bratislava 2. marca (TASR) - Výnosnosť podielových fondov atakovala koncom minulého roka maximum z roku 2021. Informovala o tom analytička WOOD & Company Eva Sadovská, ktorá pri analýze vychádzala z Indexu slovenského investora. Tvorí ho 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).



Koncom minulého roka bola podľa nej hodnota indexu evidovaná na úrovni 120,4. Priemerný investor v podielových fondoch tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 20,4 %. "Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor vyhral, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %," uviedla Sadovská.



Dodala, že počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie. Od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu však podľa nej počas rokov 2022 a 2023 na rekordne vysokú infláciu nestačila.



Ako uviedla, najväčšiu váhu na úrovni 39 % mali koncom vlaňajška zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 29 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 6 %, fondy krátkodobých investícií 2 % a ostatné fondy 1 %.



Najvyššiu výnosnosť dosiahli od začiatku roka 2017 do konca minulého roka akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 7,0 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 29,7 % a ročný výnos 3,8 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, čomu zodpovedal ročný výnos 1,2 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 4,5 %, pričom ročný na úrovni 0,6 %. Dlhopisové fondy vykázali stratu.



"Výnosnosť takmer všetkých fondov od začiatku roka 2022 klesla. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 8,3 %. V miernejšom pluse boli za toto obdobie aj fondy krátkodobých investícií s výnosom na úrovni 1,9 %," uzavrela Sadovská.