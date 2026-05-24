ANALÝZA: Výsledková sezóna bola silná, prichádza náročnejšia fáza roka
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Výsledková sezóna za prvý štvrťrok tohto roka potvrdila pokračovanie rastúceho trendu na akciových trhoch. V USA aj Európe ukázala pokračujúci rast ziskov, silný dopyt po technológiách a pretrvávajúci optimizmus okolo umelej inteligencie (AI). Zároveň však naznačila, že obdobie jednoduchého rastu sa môže postupne končiť a nálada investorov sa začína meniť. V aktuálnom komentári na to upozornili odborníci z Across Private Investments s tým, že druhá polovica roka bude pravdepodobne náročnejšia.
Aktuálna výsledková sezóna amerických firiem je mimoriadne silná, zhodnotili analytici. Spoločnosti z indexu S&P 500 zaznamenali za prvý kvartál tohto roka medziročný rast ziskov o 27,7 % a rast tržieb na úrovni 11,3 až 11,4 %. Dobré čísla zverejnili aj veľké banky, ktoré profitovali z vyšších úrokov, silného obchodovania na trhoch a postupného oživenia investičného bankovníctva.
Najväčšiu pozornosť za prvý štvrťrok si však podľa odborníkov opäť získali americké technologické spoločnosti a index Nasdaq sa v posledných týždňoch dostal na nové historické maximá. Firmy napojené na AI infraštruktúru, cloudové služby a polovodiče pokračovali v silnom raste tržieb aj ziskov.
„Trh dnes odmeňuje firmy, ktoré dokážu kombinovať rast ziskov s jasnou AI stratégiou. Investori zároveň sledujú, že umelá inteligencia sa postupne presúva z roviny vízií do reálneho firemného biznisu. Veľké korporácie už nehovoria iba o budúcom potenciáli AI, ale reportujú konkrétne efekty na produktivitu, efektivitu prevádzky a rast dopytu po službách,“ priblížil investičný riaditeľ Across Private Investments Andrej Rajčány.
Hoci akcie technologických firiem rastú, podľa analytikov to neznamená, že investori môžu zostať úplne pokojní a druhá polovica roka bude pravdepodobne náročnejšia ako jeho začiatok. Výsledková sezóna zároveň odkryla rastúci problém koncentrácie trhu. Veľkú časť rastu indexov totiž ťahá len niekoľko technologických gigantov. „Ak by sa sentiment okolo AI začal zhoršovať, alebo firmy nesplnili vysoké očakávania trhu, korekcia môže byť výraznejšia než v predchádzajúcich rokoch,“ upozornili odborníci.
Pre slovenského investora má podľa nich aktuálna výsledková sezóna viacero praktických dôsledkov. Prvým je potvrdenie, že rozloženie rizika medzi rôzne triedy aktív, sektory a regióny zostáva najrozumnejšou stratégiou. Americký trh síce naďalej ponúka najvyšší rastový potenciál, zároveň však prináša vyššiu volatilitu a väčšie riziko krátkodobých výkyvov. Svoje pevné miesto v portfóliu majú preto napríklad aj rozvíjajúce sa trhy alebo zlato, zdôraznili analytici.
Zároveň pripomenuli význam pravidelného investovania. „Trhy sa dnes pohybujú v prostredí, kde sa nálada investorov mení veľmi rýchlo - od eufórie okolo AI až po obavy z geopolitiky, obchodných ciel alebo pomalšieho znižovania sadzieb Fedu. Práve pravidelné investovanie pomáha eliminovať riziko zlého načasovania trhu,“ konštatovali odborníci. Slováci si to podľa nich uvedomujú a až dve tretiny tých, ktorí majú skúsenosť s investovaním, investujú pravidelne.
