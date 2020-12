ANALÝZA: Využitie vodíka pomôže znížiť emisie aj rozvinúť priemysel

Bratislava 6. decembra (TASR) - Využitie vodíka bude hrať viac kľúčovú úlohu vo viacerých ekonomikách, vrátane tej slovenskej. Výsledkom budú zmeny v odvetviach ako energetika, doprava, oblasť vykurovania. Vyplýva to z analýzy o využití vodíka, ktorú spracovala právnická spoločnosť CMS.



"Dopyt po vodíku sa od roku 1975 strojnásobil a stále rastie. Aj keď je dnes vodík vyrábaný takmer úplne z fosílnych palív, vďaka výskumu sa zdokonaľujú nové spôsoby výroby nízkouhlíkového vodíka, ktorý pomôže dosiahnuť ciele znižovania emisií," uviedol Michal Huťan, partner a vedúci lokálneho tímu pre energetiku a infraštruktúru CMS Slovensko.



Najdôležitejším odvetvím s 13-percentným podielom na hrubom domácom produkte (HDP) je automobilový priemysel. Ten v roku 2019 tvoril takmer polovicu z celkovej slovenskej priemyselnej výroby aj vývozu. Na Slovensku nie sú v súčasnosti zaregistrované žiadne vozidlá na vodíkový pohon a infraštruktúra na vodíkové palivo pre elektrické vozidlá na palivové články ešte neexistuje.



Najvýznamnejšou prekážkou je absencia siete vodíkových čerpacích staníc. Ich základná sieť by mala byť vybudovaná do roku 2023. Na správanie slovenských zákazníkov pri nákupe vozidiel s palivovými článkami okrem toho vplýva ich relatívne vysoká cena v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom. Na druhej strane sú ceny vozidiel s palivovými článkami v kategórii M1 približne na rovnakej úrovni ako batériové elektrické vozidlá. Ďalším ekonomickým faktorom je cena paliva. Vodík má podľa Huťana v súčasnosti podobnú cenu ako benzín a nafta. Cena vodíka je stabilná a v poslednej čase dokonca klesá z dôvodu znižovania jeho výrobných nákladov.



Na Slovensku dnes pôsobia dvaja veľkí producenti vodíka. Ide o chemické závody Fortischem v Novákoch a Duslo Šaľa. Vyrobený vodík firmy využívajú hlavne pri ich vlastných výrobných procesoch a nevyvážajú ho. Potenciál na využitie vodíka je však v oblasti vykurovania. Slovenská vláda zvažuje využiť potenciál vodíka vpúšťaním do siete na zemný plyn, ktorý by vytlačil spotrebu metánu a znížil emisie. Je ale treba najskôr vyriešiť technické prekážky, ako napríklad možná korózia potrubí v prípade vyššej koncentrácie vodíka.



Jednou z možností výroby "bezemisného" vodíka je elektrolýza s pomocou prebytočnej elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach. Ďalšou, viac preferovanou možnosťou, je výroba vodíka z energie z obnoviteľných zdrojov. Huťan pripomenul, že v obci Močenok schválila Európska únia finančné prostriedky na rozvoj nového parku veterných elektrární s elektrolyzérom na výrobu vodíka. Park bude postavený vedľa chemickej továrne Duslo. Po uvedení do prevádzky sa plánuje, že továreň už nebude musieť vyrábať vodík pre svoje vlastné potreby z plynu, ale bude ho získavať z veternej elektriny. Termín výstavby veternej elektrárne však zatiaľ nebol stanovený.



"Ak chceme u nás splniť ciele znižovania emisií formou využívania vodíka, nemali by sme zabúdať aj na právnu stránku. U nás, rovnako ako v mnohých iných krajinách, zatiaľ neexistujú právne normy pre vodíkovú technológiu a projekty nemajú žiaden osobitný regulačný rámec," pripomenul Huťan. Projekty na využitie vodíka dnes prechádzajú existujúcim legislatívnym prostredím pre oblasť obnoviteľnej energie.