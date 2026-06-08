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Analýza: Z 88 rádiom riadených hračiek 60 % nespĺňa normy EÚ
Testované vzorky zahŕňali rádiom riadené vozidlá, vysielačky a prenosné počítače pre deti, elektronické domáce zvieratá, roboty, hudobné prehrávače a reproduktory.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Pri testovaní 88 rádiom riadených hračiek pre deti vo veku tri až 14 rokov sa zistilo, že 53 (60 %) z nich nespĺňa normy EÚ týkajúce sa rušenia. Vyplýva to z testovania, ktoré zorganizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie (GR GROW).
Nevyhovelo 36 z 50 rádiom riadených vozidiel, všetkých 16 lodí a vlakov, 14 zo 16 vysielačiek a inteligentných hračiek a tri zo šiestich detských rádií, ktoré nepracovali v pásme 2,4 GHz. Testované vzorky zahŕňali rádiom riadené vozidlá, vysielačky a prenosné počítače pre deti, elektronické domáce zvieratá, roboty, hudobné prehrávače a reproduktory.
Hlavnou príčinou zisteného rušenia boli nežiaduce emisie - signály generované na frekvencii mimo potrebnej šírky pásma. Ďalšou príčinou bol vyžarovaný výkon - sila signálu vysielača v určitom smere. Ak prekročí určité limity, signál môže rušiť iné zariadenia. Okrem laboratórneho testovania podľa platných noriem orgány dohľadu nad trhom (MSA - Market Surveillance Authority) kontrolovali, či sú na vzorkách uvedené požadované výstrahy, označenia a pokyny. Celkovo sa zistilo, že 61 vzoriek (63 %) nespĺňa požiadavky. V kombinácii s výsledkami laboratórnych testov celkovo 71 vzoriek (81 %) nevyhovelo požiadavkám.
Testované vzorky nakúpili MSA v 12 krajinách - Belgicko, Cyprus, Česko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Slovensko a Švajčiarsko. Dve tretiny (67 %) boli zakúpené online, zvyšok v kamenných obchodoch. Približne tretina z nich bola vyrobená v Číne, zvyšok v EÚ, ako aj v USA, Spojenom kráľovstve a na Taiwane.
Spotrebiteľom sa odporúča, aby sa vyhli kúpe hračiek bez označenia CE a skontrolovali si, či sú návody na použitie a bezpečnostné pokyny dostupné v národnom jazyku (jazykoch) ich krajiny.
Nevyhovelo 36 z 50 rádiom riadených vozidiel, všetkých 16 lodí a vlakov, 14 zo 16 vysielačiek a inteligentných hračiek a tri zo šiestich detských rádií, ktoré nepracovali v pásme 2,4 GHz. Testované vzorky zahŕňali rádiom riadené vozidlá, vysielačky a prenosné počítače pre deti, elektronické domáce zvieratá, roboty, hudobné prehrávače a reproduktory.
Hlavnou príčinou zisteného rušenia boli nežiaduce emisie - signály generované na frekvencii mimo potrebnej šírky pásma. Ďalšou príčinou bol vyžarovaný výkon - sila signálu vysielača v určitom smere. Ak prekročí určité limity, signál môže rušiť iné zariadenia. Okrem laboratórneho testovania podľa platných noriem orgány dohľadu nad trhom (MSA - Market Surveillance Authority) kontrolovali, či sú na vzorkách uvedené požadované výstrahy, označenia a pokyny. Celkovo sa zistilo, že 61 vzoriek (63 %) nespĺňa požiadavky. V kombinácii s výsledkami laboratórnych testov celkovo 71 vzoriek (81 %) nevyhovelo požiadavkám.
Testované vzorky nakúpili MSA v 12 krajinách - Belgicko, Cyprus, Česko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Slovensko a Švajčiarsko. Dve tretiny (67 %) boli zakúpené online, zvyšok v kamenných obchodoch. Približne tretina z nich bola vyrobená v Číne, zvyšok v EÚ, ako aj v USA, Spojenom kráľovstve a na Taiwane.
Spotrebiteľom sa odporúča, aby sa vyhli kúpe hračiek bez označenia CE a skontrolovali si, či sú návody na použitie a bezpečnostné pokyny dostupné v národnom jazyku (jazykoch) ich krajiny.