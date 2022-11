ANALÝZA: Z oznámených stavebných zákaziek je doposiaľ väčšina nezadaná

Bratislava 5. novembra (TASR) – Zo stavebných zákaziek, ktoré boli oznámené v prvom až treťom štvrťroku 2022, bolo zatiaľ zadaných 41 %. Pokiaľ ide o predbežný objem, zatiaľ bolo zadaných 20 % z celkovej hodnoty týchto oznámených zákaziek. Po odpočítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 2,1 miliardy eur, teda 73 %. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2022 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera Cementárne Ladce.



V prvom až treťom štvrťroku 2022 bolo vydaných 1464 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje rast o 9,4 %. Ak by sa porovnávali iba nadlimitné zákazky, predstavuje medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 77,1 %.



Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v prvom až treťom štvrťroku 2022 predstavovala 2,9 miliardy eur a bol zaznamenaný jej medziročný rast o 69,4 %. Pre nadlimitné zákazky vzrástla hodnota o 155,4 %.



Zo zákaziek, ktoré boli oznámené v prvom až treťom štvrťroku 2022, ich bolo zatiaľ zrušených 17 %. Z pohľadu predbežného objemu bolo zatiaľ zrušených 7 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v prvom až treťom kvartáli 2022. K ďalšiemu rušeniu zákaziek podľa analýzy bude ešte pravdepodobne dochádzať, takže uvedené pomery sa budú naďalej meniť.



"Neočakávam zlepšenie v oblasti verejných zadávateľov. Skôr naopak. Samosprávy, vzhľadom na ceny energií a povolebný cyklus, budú pri vypisovaní nových projektov veľmi opatrné. Vláda a ministerstvá neustále rozprávajú len o šetrení, takže ani od verejnej správy neočakávam spúšťanie nových projektov. Dlhodobo slabá pripravenosť nových verejných zákaziek a prieťahy pri verejnom obstarávaní naďalej výrazným spôsobom poškodzujú stavebný sektor na Slovensku," doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Ladce Pavel Kohout.



V prvom až treťom štvrťroku 2022 bolo zadaných 1169 stavebných zákaziek, čo je o 41,7 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Ak by sa porovnali iba nadlimitné zákazky, nárast je o 150,8 %. Niektoré zadávacie konania stále prebiehajú a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto podľa analýzy možno očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.



Hodnota zákaziek zadaných v prvom až treťom kvartáli 2022 predstavovala 1,6 miliardy eur a medziročne vzrástla o 33 %. Pri posudzovaní hodnoty zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky predstavuje medziročný rast o 25,2 %.