Analýza: Z projektu Ľudia a hrady sa 12% ľudí uplatnilo na trhu práce
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Z 575 osôb, ktorí sa zapojili do aktivít projektu Ľudia a hrady, našlo 72 (12,5 percenta) uplatnenie na trhu práce, 335 účastníkov (58,3 percenta) sa vrátilo do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplýva to z analýzy národného projektu Ľudia a hrady, ktorý prepojil obnovu pamiatok so zamestnávaním ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
„Ďalších 168 osôb má stav ‚neznámy‘. Podľa odpovedí zamestnávateľov z projektu, stav ‚neznámy‘ zahŕňa osoby, ktoré sú dlhodobo PN, odišli do starobného dôchodku, zamestnali sa v zahraničí, prípadne sa plánujú zamestnať alebo evidovať do registra UoZ, no zatiaľ tak neučinili,“ vysvetlili autori analýzy, ktorú dal spracovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).
Z 575 pracovníkov zapojených do národného projektu tvorili dve tretiny pracovníci spolupracujúci na predchádzajúcom projekte, 33 percent tvorili novoprijatí zamestnanci. „Pracovníkom, ktorí pokračovali v aktivitách projektu, umožnili skúsenosti rýchlejšiu orientáciu v pracovných úlohách, čím sa znížila potreba adaptačnej podpory a zvýšila efektivita práce. Novoprijatí zamestnanci si, naopak, vyžadovali intenzívnejšie vedenie, systematické zaškolenie a dlhší čas na adaptáciu,“ hodnotia autori analýzy.
Projekt v gescii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolu s ÚSVRK ako partnerom projektu, nadviazal na predchádzajúcu podporu zamestnávania znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane osôb z MRK pri obnove národných kultúrnych pamiatok. Financovaný v rámci Programu Slovensko s alokáciou 12,9 milióna eur podporil široké spektrum pracovných pozícií - od majstrov a koordinátorov až po pomocných a samostatných pracovníkov.
