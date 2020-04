ANALÝZA: Slováci cestujú za prácou najmä do Rakúska, Česka a Nemecka

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovensko je na čele Európskej únie (EÚ) z hľadiska miery cezhraničného dochádzania za prácou. Za prácou do cudzej krajiny pravidelne dochádza až 5,5 % zamestnaných Slovákov. Vyplýva to z analýzy Wood & Company, ktorú uskutočnila na základe údajov Eurostatu a Štatistického úradu SR. Najviac tzv. pendlerov pochádza zo stredného a východného Slovenska.



Podľa najaktuálnejších údajov počet obyvateľov žijúcich na Slovensku, ale dochádzajúcich za prácou do zahraničia predstavuje 138.300. Viac pritom dochádzajú za prácou muži ako ženy. "Najvyšší podiel pravidelne dochádzajúcich za prácou do zahraničia na úrovni 7,2 % sa týkal stredného Slovenska. Podobná situácia sa týkala aj východného Slovenska, kde ich počet predstavoval sedem percent," vyčíslila analytička Wood & Company Eva Sadovská. V prípade západného Slovenska bez Bratislavského kraja predstavovala táto miera 4,3 %. V prípade Bratislavského kraja dosiahla dve percentá a bola najnižšia v rámci celého Slovenska.



Najčastejšie pritom Slováci dochádzajú za prácou do Rakúska, Českej republiky a Nemecka. "V prípade mužov dominuje sektor stavebníctva, v prípade žien zase zdravotníctvo. Slováci dochádzajúci za prácou do zahraničia sú často aj zamestnancami v oblasti gastronómie a cestovného ruchu," priblížila Sadovská.



Pri porovnaní s ostatnými krajinami EÚ je Slovensko na čele v prípade "pendlerov". Za Slovenskom sú krajiny ako Luxembursko, Estónsko, Chorvátsko a Belgicko. V rámci krajín V4 má po Slovensku najviac ľudí dochádzajúcich za prácou do zahraničia Maďarsko.