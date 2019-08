Analýza: Za šesť mesiacov založili v SR podnikatelia tisícky firiem

Od januára tohto roka založili podnikatelia na Slovensku 11.298 spoločností s ručením obmedzeným a 103 akciových spoločností.

Bratislava 6. augusta (TASR) – Za prvých šesť mesiacov tohto roka založili na Slovensku podnikatelia 11.401 spoločností, čo je najviac za posledné štyri roky. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá skúmala, ako sa za posledné štyri roky vyvíja počet novozaložených firiem v SR. Analytička Bisnode Petra Štěpánová skonštatovala, že ide o zaujímavé zistenie, keďže dáta z konca roka 2018 naznačili stagnáciu trhu.



Od januára tohto roka založili podnikatelia na Slovensku 11.298 spoločností s ručením obmedzeným a 103 akciových spoločností. "Za prvých šesť mesiacov tak vzniklo na Slovensku o 324 viac spoločností ako vlani a až o 1066 viac ako v roku 2016. Je zrejmé, že slovenskej ekonomike sa darí. No rozhodujúcim ukazovateľom budú čísla, ktoré nám ukáže analýza na konci roka 2019," zdôraznila Štěpánová.



Naráža pritom na zistenia Bisnode z konca minulého roka, keď počet novovzniknutých firiem vôbec prvýkrát od roku 2016 zaznamenal pokles. "Z analýzy bolo v tom čase zrejmé, že sa prudký nárast novozaložených firiem zastavil. Ku koncu roka bolo totiž na Slovensku zaregistrovaných 19.927 novovzniknutých firiem, teda približne o stovku menej ako rok predtým. A to aj napriek tomu, že na polrok 2018 podnikatelia založili rekordných 11.077 podnikov," priblížila analytička.



Ku koncu júna 2019 podnikalo na Slovensku dovedna 282.640 firiem. Najviac nových firiem pritom vzniklo v Bratislavskom kraji (2776) a najmenej v Trenčianskom kraji (637).



Spoločnosť sa v detailnej analýze venovala aj počtu zaniknutých firiem. Vyplýva z nej, že podnikatelia na Slovensku počas prvých šiestich mesiacov zatvorili dohromady 2197 firiem, z čoho bolo 97 akciových spoločností a 2100 spoločností s ručením obmedzeným.