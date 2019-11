Analýza: Za vysokú infláciu na Slovensku môže aj extrémna politika ECB

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovensko má druhú najvyššiu infláciu v EÚ. Môže za to aj extrémna politika ECB. Myslí si to John Hardy, analytik Saxo Bank, ktorý navštívil nedávno Slovensko.



"Ak sa pozrieme do minulosti, pred desiatimi rokmi ste si na Slovensku mohli kúpiť nepomerne viac vecí ako napríklad vo Francúzsku. No práve vďaka vysokej inflácii sa tu ceny rýchlo už takmer vyrovnali západnej Európe. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorým nulové alebo záporné sadzby ECB jednoznačne škodia. Navyše, keď tu zadlženosť dosahuje historické maximá, je politika ECB veľkým rizikom," tvrdí analytik.



Ako dodal, stačí sa prejsť uličkami Bratislavy. Na každom rohu sa niečo stavia alebo prestavuje. Ceny bytov a prenájmov sú vysoké. Vytvára to pre Slovensko veľké riziko. Najmä, ak sa vezme do úvahy, že tí, ktorí kupujú byty a apartmány, sú špekulanti - nekupujú ich pre vlastnú potrebu, ale ako investíciu. V minulosti to bolo možné vidieť napríklad v Španielsku, kde po finančnej kríze praskla realitná bublina. Situácia na Slovensku ešte nedosahuje také extrémne úrovne, ale pomaly sa k nej môže blížiť.



Slovensko, ako zdôrazňuje analytik, by malo radšej viac investovať do infraštruktúry, napríklad do digitálnej siete a celkovo do digitalizácie ako takej.



V septembri dosiahla medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku hodnotu tri percentá. Po Rumunsku (3,5 %) je to spomedzi 28 krajín Európskej únie najvyššia hodnota. Takáto miera inflácie je na súčasné pomery veľmi zriedkavým javom. Navyše, keď sa vezme do úvahy, že Slovensko je členom eurozóny, kde ceny rastú ešte pomalšie.



Negatívnom dôsledkom tohto javu podľa Hardyho je, že krajina na to jednoducho nemá dostatok kapacít. Vidno to na množstve budov, ktoré sú tu aktuálne vo výstavbe. Zdroje nie sú ani na pracovnom trhu, čo dokazuje nízka nezamestnanosť a rýchly rast platov.



"Mimochodom, podobné je to aj v Dánsku. Situácia je tam rovnako kritická. Úroky na hypotéky sú dokonca záporné a dosahujú najnižšie úrovne na svete. To je šialené. Ak je na trhu veľa špekulantov, predstavuje to veľké riziko pre bankový systém, pretože v realitnom sektore je naviazané veľké množstvo úverov," uzavrel analytik.