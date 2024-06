ANALÝZA: Zákon o poľovníctve sa tvorí v spolupráci s regiónmi a praxou

Bratislava 15. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa pri tvorbe zákona o poľovníctve chce vyhnúť chybám svojich predchodcov. Uviedla to pre TASR hovorkyňa MPRV Veronika Daničová. Agrorezort nenavrhuje zákon z Bratislavy od stola, tvorí ho "zdola - hore".



"Zaujímajú nás názory a riešenia problémov poľovníctva tam, kde sa žije, teda v regiónoch. Preto sme v každom kraji zorganizovali zasadnutie poľovníkov, poľnohospodárov, lesníkov, pracovníkov okresných úradov aj ministerstva. Posledné bolo 4. júna v Trnave. Po ňom bude návrh zákona skompletizovaný a pripravený na ďalší legislatívny proces," priblížila hovorkyňa MPRV.



"Cieľom zákona je, aby poľovníctvo zostalo súčasťou života na vidieku a bolo dostupné pre čo najširšie vrstvy držiteľov poľovných lístkov. Slovenská poľovnícka komora (SPK) bude naďalej predstavovať národnú profesijnú samosprávu združujúcu všetkých držiteľov poľovných lístkov. Škody spôsobené zverou sa majú riešiť preventívne, treba sa zamerať na odstránenie príčin," predstavila tri základné piliere zákona Daničová.



Nový zákon zavádza transparentný proces rozhodovania vlastníkov poľovných pozemkov o užívaní poľovných revírov a jednoznačne upravuje postup okresného úradu pri zaevidovaní zmluvy. "Upravuje prenájom štátnych poľovných revírov, plánuje vyriešiť vysoké stavy raticovej zveri a významne znížiť škody spôsobované zverou. Doplniť treba absentujúce časti, napríklad pri vedení centrálneho registra poľovníckych organizácií," poznamenala.



Vyzdvihla elektronizáciu - vznik elektronickej databázy poľovných revírov s možnosťou vygenerovania aktuálnej vlastníckej štruktúry, vznik nového registra užívateľov poľovných revírov, registra poľovníckych hospodárov a registra členov poľovníckej stráže.



"Aj škody spôsobené zverou sa budú evidovať už len v informačnom systéme poľovníctva (ISP). Následne sa vyhodnotia a zohľadnia pri poľovníckom plánovaní, ktoré rozdelí poľovné revíry do troch stupňov," spresnila Daničová a dodala, že sa upraví aj možnosť bezdôvodného vyhlasovania poľovných pozemkov za nepoľovné plochy.



Alojz Kaššák, viceprezident a hovorca SPK, pripomenul, že komora z poverenia MPRV organizovala osem regionálnych (krajských) stretnutí všetkých dotknutých k zákonu o poľovníctve. Stretnutia sa konali každý utorok v jednom z krajov. "Sme presvedčení, že pripomienky pochádzajúce z praxe, ktoré boli od všetkých zainteresovaných vznesené k aktuálnemu zákonu o poľovníctve číslo 274 z roku 2009, budú ministerstvom zapracované do nového návrhu zákona a vznikne tým dobrý, vykonateľný a transparentne pripravený zákon. Výstupy zo spomínaných stretnutí spracúva MPRV a bude organizovať ďalšie kroky spojené s novelou zákona o poľovníctve," doplnil Kaššák.



"Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR si veľmi váži a oceňuje prístup MPRV k vytvoreniu zákona o poľovníctve. V tomto prípade je dôležité, že sa pripravuje participatívnym spôsobom. To znamená, že aj Ministerstvo životného prostredia SR, aj ŠOP SR majú možnosť implementovať do zákona opatrenia, ktoré napomôžu manažmentu poľovnej zveri a zároveň zefektívnia spoluprácu medzi ochranou prírody a užívateľmi poľovných revírov," uviedla ŠOP.



"Pevne veríme, že zákon prinesie nielen nové pohľady, ale hlavne nový a inovatívnejší prístup k manažmentu poľovnej zveri vzhľadom na klimatickú zmenu a na vzácnosť a cennosť lesných ekosystémov a nelesných biotopov," uzavrel odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.