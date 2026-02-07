< sekcia Ekonomika
ANALÝZA: Zamestnávatelia 28. režim nespochybňujú
Zároveň je podľa nej potrebné otvorene konštatovať, že európske firmy dlhodobo strácajú náskok voči globálnym konkurentom, a to aj v dôsledku zbytočných administratívnych a byrokratických prekážok.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenskí zamestnávatelia iniciatívu tzv. 28. režim nespochybňujú, respektíve ju vítajú. Upozorňujú však, že by mala podnikanie zjednodušovať a nepridávať firmám nové povinnosti. Mala by riešiť konkrétne problémy, s ktorými sa firmy stretávajú. Vyplýva to z vyjadrení zamestnávateľských zväzov oslovených TASR v súvislosti so sériou odporúčaní, ktoré sa majú stať súčasťou návrhu Európskej komisie (EK) na nový právny rámec na podporu inovačných spoločností v EÚ.
„Akékoľvek kroky smerujúce k zjednodušeniu v súčasnosti nadmerne regulovaného prostredia EÚ vítame. Sme presvedčení, že harmonizovaný súbor pravidiel môže podporiť cezhraničné investície a slúžiť ako účinný nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti európskych podnikov,“ uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová.
Zároveň je podľa nej potrebné otvorene konštatovať, že európske firmy dlhodobo strácajú náskok voči globálnym konkurentom, a to aj v dôsledku zbytočných administratívnych a byrokratických prekážok. „Z tohto dôvodu zastávame názor, že takýto režim by mal byť prístupný všetkým typom spoločností naprieč všetkými sektormi hospodárstva, nielen startupom či inovatívnym podnikom,“ podčiarkla.
„Ako zamestnávatelia vnímame návrh tzv. 28. režimu ako legitímnu snahu odstrániť fragmentáciu jednotného trhu, ktorá dnes výrazne brzdí rast inovatívnych firiem v Európe. Jednotný, voliteľný právny rámec môže znížiť administratívne náklady, podporiť cezhraničné investície a pomôcť európskym startupom škálovať v EÚ namiesto odchodu do USA. Zároveň však zdôrazňujeme, že 28. režim nesmie viesť k ďalšej právnej neistote, paralelným pravidlám ani k obchádzaniu základných princípov národných systémov, najmä v oblasti daní a pracovného práva,“ upozornil generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.
„Iniciatívy zamerané na podporu startupov, inovatívnych firiem a lepšie fungovanie jednotného trhu samy o sebe nespochybňujeme. Problém však spočíva v tom, že EÚ dnes venuje neprimerane veľa pozornosti vytváraniu nových právnych a administratívnych rámcov pre budúce podniky, zatiaľ čo zanedbáva podmienky pre priemysel, ktorý v Európe reálne existuje, zamestnáva milióny ľudí a tvorí základ ekonomiky,“ poznamenal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Ak EÚ podľa Gregora nezmení poradie priorít a nezačne sa v prvom rade venovať dostupnej energii, konkurencieschopným regulačným podmienkam a férovým pravidlám voči globálnej konkurencii, hrozí, že Európa stratí nielen nové investície, ale aj existujúcu výrobu, pracovné miesta a strategickú autonómiu.
„Myšlienka zjednotiť pre vybraný typ firiem časť pravidiel naprieč EÚ, reaguje na reálny problém, s ktorým sa firmy aj investori v Európe dlhodobo stretávajú. Európsky trh síce navonok pôsobí ako jeden celok, no v praxi je stále rozdrobený na množstvo rozdielnych režimov, čo zvyšuje náklady a komplikuje podnikanie naprieč jednotlivými štátmi,“ doplnil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.
„Z nášho pohľadu je tiež kľúčové, aby nový režim podnikanie skutočne zjednodušoval a nepridával firmám nové povinnosti. Mal by riešiť konkrétne problémy, s ktorými sa firmy dnes stretávajú - od samotného založenia spoločnosti, cez otváranie bankových účtov a prístup k financovaniu, až po odstránenie duplicít pri poskytovaní rovnakých informácií v európskom aj národnom režime,“ dodal Lasz.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) 20. januára prijali sériu odporúčaní, ktoré sa majú stať súčasťou návrhu EK na takzvaný 28. právny režim, čiže nový právny rámec na podporu inovačných spoločností v EÚ. EK by mala tento právny rámec predložiť v nasledujúcich mesiacoch a vďaka nemu by členské krajiny EÚ mohli vytvoriť novú obchodnú formu, alebo začleniť pravidlá platné v celej Únii do existujúcej národnej formy.
„Akékoľvek kroky smerujúce k zjednodušeniu v súčasnosti nadmerne regulovaného prostredia EÚ vítame. Sme presvedčení, že harmonizovaný súbor pravidiel môže podporiť cezhraničné investície a slúžiť ako účinný nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti európskych podnikov,“ uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová.
Zároveň je podľa nej potrebné otvorene konštatovať, že európske firmy dlhodobo strácajú náskok voči globálnym konkurentom, a to aj v dôsledku zbytočných administratívnych a byrokratických prekážok. „Z tohto dôvodu zastávame názor, že takýto režim by mal byť prístupný všetkým typom spoločností naprieč všetkými sektormi hospodárstva, nielen startupom či inovatívnym podnikom,“ podčiarkla.
„Ako zamestnávatelia vnímame návrh tzv. 28. režimu ako legitímnu snahu odstrániť fragmentáciu jednotného trhu, ktorá dnes výrazne brzdí rast inovatívnych firiem v Európe. Jednotný, voliteľný právny rámec môže znížiť administratívne náklady, podporiť cezhraničné investície a pomôcť európskym startupom škálovať v EÚ namiesto odchodu do USA. Zároveň však zdôrazňujeme, že 28. režim nesmie viesť k ďalšej právnej neistote, paralelným pravidlám ani k obchádzaniu základných princípov národných systémov, najmä v oblasti daní a pracovného práva,“ upozornil generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.
„Iniciatívy zamerané na podporu startupov, inovatívnych firiem a lepšie fungovanie jednotného trhu samy o sebe nespochybňujeme. Problém však spočíva v tom, že EÚ dnes venuje neprimerane veľa pozornosti vytváraniu nových právnych a administratívnych rámcov pre budúce podniky, zatiaľ čo zanedbáva podmienky pre priemysel, ktorý v Európe reálne existuje, zamestnáva milióny ľudí a tvorí základ ekonomiky,“ poznamenal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Ak EÚ podľa Gregora nezmení poradie priorít a nezačne sa v prvom rade venovať dostupnej energii, konkurencieschopným regulačným podmienkam a férovým pravidlám voči globálnej konkurencii, hrozí, že Európa stratí nielen nové investície, ale aj existujúcu výrobu, pracovné miesta a strategickú autonómiu.
„Myšlienka zjednotiť pre vybraný typ firiem časť pravidiel naprieč EÚ, reaguje na reálny problém, s ktorým sa firmy aj investori v Európe dlhodobo stretávajú. Európsky trh síce navonok pôsobí ako jeden celok, no v praxi je stále rozdrobený na množstvo rozdielnych režimov, čo zvyšuje náklady a komplikuje podnikanie naprieč jednotlivými štátmi,“ doplnil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.
„Z nášho pohľadu je tiež kľúčové, aby nový režim podnikanie skutočne zjednodušoval a nepridával firmám nové povinnosti. Mal by riešiť konkrétne problémy, s ktorými sa firmy dnes stretávajú - od samotného založenia spoločnosti, cez otváranie bankových účtov a prístup k financovaniu, až po odstránenie duplicít pri poskytovaní rovnakých informácií v európskom aj národnom režime,“ dodal Lasz.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) 20. januára prijali sériu odporúčaní, ktoré sa majú stať súčasťou návrhu EK na takzvaný 28. právny režim, čiže nový právny rámec na podporu inovačných spoločností v EÚ. EK by mala tento právny rámec predložiť v nasledujúcich mesiacoch a vďaka nemu by členské krajiny EÚ mohli vytvoriť novú obchodnú formu, alebo začleniť pravidlá platné v celej Únii do existujúcej národnej formy.