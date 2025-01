Analýza: Zánovných áut vlani pribudlo, ich ceny mierne klesli

Bratislava 27. januára (TASR) - Minulý rok na Slovensku pribudlo viac ako 30.000 zánovných áut, čo je medziročne nárast o 9,1 %. Ich ceny mierne klesli o viac ako deväť percent na 27.346 eur. Mesačne bolo v priemere inzerovaných 6700 zánovných vozidiel, zatiaľ čo v roku 2023 necelých 5000. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



"Výrazne rástla ponuka dvoj- až trojročných automobilov z firemných flotíl. Na sekundárny trh sa dostávajú autá z rokov 2021 až 2022, keď nastal postcovidový predajný vzostup. Čo je veľký rozdiel oproti predchádzajúcim rokom, keď si ľudia a firmy v dôsledku nízkej ponuky nových áut držali svoje vozidlá dlhšie, a preto sa do obehu dostávalo menej týchto zánovných áut. Teraz je zrejmé, že sa situácia normalizuje," priblížila generálna riaditeľka spoločnosti Karolína Topolová.



Priemerná mesačná ponuka inzerovaných zánovných áut sa minulý rok zvýšila zo 4950 na takmer 6700. Medián najazdených kilometrov sa znížil z 23.200 na 21.100, pričom vek áut zostal na úrovni dvoch rokov. Vlani sa jedna ponuka inzerovala 81 dní, čo je medziročne o 29 dní dlhšie. "Veľmi zaujímavým údajom je, že mediánová cena nového automobilu vlani klesla na 27.346 eur z predvlaňajších 30.142, čo predstavuje pokles o 9,3 %. To je výrazne menej ako ročná miera inflácie, ktorá dosiahla 2,8 %. Znamená to, že autá nominálne aj reálne zlacneli, čo je pre Slovákov po dlhom čase dobrá ekonomická správa," zhodnotila Topolová.



Z ponúkaných zánovných áut jazdilo najčastejšie 45 % na benzín a 25 % na naftu. Úbytok vozidiel jazdiacich na naftu vykompenzoval 16-percentný nárast hybridov, ktorých bolo v ponuke 2627 a dosiahli tak necelých deväť percent na trhu zánovných áut. Skokanom roka boli podľa spoločnosti elektromobily, ktorých ponuka bola dvojnásobná a dosiahli nárast o 113 %, pričom vlani ich bolo inzerovaných viac ako 3000.



"Je vidieť, že v prípade zánovných áut motoristi oveľa častejšie siahajú po moderných alternatívnych pohonoch, k čomu prispieva aj pokles ich cien za posledný rok. Mediánová cena zánovného elektromobilu bola vlani necelých 35.000 eur, kým rok predtým to bolo o takmer 7500 eur viac," uviedla Topolová. V prípade alternatívnych palív bol podiel zánovných áut jazdiacich na skvapalnený ropný plyn (LPG) 0,9 % a na stlačený zemný plyn (CNG) iba 0,4 %. V inzercii boli vlani v ponuke aj dve autá na vodíkové palivové články (FCEV).



Najčastejšie predávaným modelom medzi zánovnými autami bola na Slovensku Škoda s mediánovou hodnotou ceny 24.000 eur. Ďalej nasleduje Volkswagen s hodnotou 28.300 eur a BMW s cenou 60.400 eur. Do prvej desiatky najpredávanejších zánovných vozidiel sa dostali aj značky ako Mercedes, Hyundai, Kia, Toyota, Audi, Peugeot či Opel.