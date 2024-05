Analýza: Bratislava prahne po nakupovaní, v apríli najviac od pandémie

Bratislava 28. mája (TASR) - Pandémia, energetická kríza či rekordne vysoká inflácia ovplyvnili v uplynulých rokoch aj nákupné správanie Bratislavčanov, ktorí majú najvyššiu kúpnu silu na Slovensku. Ich apetít po nákupoch bol však v apríli tohto roka najvyšší od vypuknutia pandémie. V aktuálnej analýze na to poukázala analytička Wood & Company Eva Sadovská.



"V tomto roku sa očakáva o niečo rýchlejší rast ekonomiky, inflácia spomaľuje a nezamestnanosť atakuje úrovne spred koronakrízy. Vidieť to aj na nákupnom apetíte Bratislavčanov, ktorý je momentálne rekordne najvyšší od vypuknutia pandémie," zdôraznila ekonómka.



Výrazná väčšina bratislavských domácností (87 %) v apríli tohto roka plánovala zvýšiť svoje výdavky, prípadne ich aspoň ponechať na vlaňajšej úrovni. Minúť menej ako pred rokom plánovalo iba 13 % opýtaných. Vyplynulo to z výsledkov aprílového prieskumu spoločností DATAMAR a MNFORCE. Tento prieskum je realizovaný pravidelne od marca 2020, teda od vypuknutia koronakrízy.



Bratislavčania sa v najmenšej miere (13 %) plánujú obmedzovať pri nákupoch potravín. Znížiť výdavky na predmety dlhodobej spotreby má v pláne 21 % obyvateľov Bratislavského kraja. V prípade služieb reštaurácií a kaviarní sa aktuálne obmedzuje 35 % z opýtaných. Dve tretiny Bratislavčanov podľa prieskumu míňajú v nákupných centrách porovnateľne alebo viac ako vlani.



Bratislavský kraj je dlhodobo ekonomicky najsilnejším na Slovensku. Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa dosahoval v roku 2022 úroveň 41.100 eur, pričom priemer za celú SR predstavoval 20.000 eur, vyčíslila Sadovská. Priemerný plat Bratislavčanov dosiahol vlani 1751 eur, v celej SR 1430 eur. "Obyvatelia bratislavského regiónu zároveň disponujú vyššími úsporami v bankách. V prípade Bratislavského kraja sú vklady v bankách v prepočte na obyvateľa dlhodobo aspoň trojnásobne vyššie v porovnaní s priemerným údajom za SR," doplnila analytička.



Bratislava sa tiež vyznačuje najväčšou koncentráciou nákupných centier. Podľa údajov poradenskej spoločnosti CBRE prislúcha na hlavné mesto vyše tretina z ich celoslovenskej výmery. V Bratislavskom kraji sa zväčšila výmera nákupných centier za posledné desaťročie o 46 %, v ostatných regiónoch o 27 %.