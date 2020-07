Analýza: Záujem firiem o dočasnú ochranu postupne klesá

Bratislava 10. júla (TASR) – Hoci štát aj ekonómovia očakávali, že o dočasnú ochranu pred veriteľmi budú žiadať tisícky firiem, dopyt po tomto inštitúte zavedenom v polovici mája je podstatne menší a záujem spoločností navyše postupne klesá. Kým v druhej polovici mája získalo ochranu 95 podnikateľov, ktorí zamestnávali zhruba 3400 pracovníkov, v júni to bolo 87 firiem s 2200 zamestnancami, uviedol hlavný analytik spoločnosti FinStat Pavol Suďa.



Zo spoločností, ktoré o dočasnú ochranu požiadali v júni, až 1200 ľudí zamestnáva pracovná agentúra Edymax Personal Management zo skupiny Arca Investments. Ide o najväčšie zoskupenie pod dočasnou ochranou, ktorého konsolidované aktíva ku koncu roka 2018 dosahovali takmer 861 miliónov eur. Skupina ich financuje z pôžičiek, hlavne zo zmeniek, a to v objeme bezmála 454 miliónov eur, z bankových úverov vo výške viac ako 142 miliónov eur a dlhopisov v hodnote takmer 104 miliónov eur.



"Na historických minimách sa v júni držali aj insolvenčné štatistiky. Súdy povolili dve reštrukturalizácie a vyhlásili iba desať konkurzov," spresnil Suďa. V prípade najväčšieho domáceho výrobcu vstavaných skríň - prievidzskej spoločnosti Hilkovič - došlo k premene reštrukturalizácie na definitívny bankrot. Najväčším zamestnávateľom medzi júnovými úpadcami je Zlievareň Trnava. Tá sa do straty dostala už vlani, no poslednú ranu jej podľa analytika zasadila, podľa intenzívne medializovaných informácií, kríza spôsobená šírením nového koronavírusu.



V rovnakom odvetví, v kovovýrobe, podnikala aj košická Invita, ktorá spracúva plechy importované z Ukrajiny. Do problémov sa dostala už pred rokmi, keď ju ovládal sýrsky podnikateľ Aksam Barakat. Doplatila hlavne na podvod súvisiaci s plánovanou výstavbou oceliarne pri Miškovci, na financovanie ktorej poskytla záruky.



"Júnoví úpadcovia dlžia verejnému sektoru viac ako 6,2 milióna eur. No až dve tretiny z toho neznáma eseročka Andrle, ktorú do konkurzu poslal trenčiansky daňový úrad," pripomenul analytik. Firma uložila účtovnú závierku naposledy za rok 2014. "Zrejme aj otáľanie na strane daňového úradu so zrušením tak nedisciplinovanej spoločnosti prispelo k tomu, že v období rokov 2014 až 2018 sa mohla zlúčiť takmer s troma desiatkami firiem, v dôsledku čoho jej daňový nedoplatok vystúpil na bezmála 4,2 milióna eur," dodal Suďa.