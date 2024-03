ANALÝZA: Záujem investorov o obranný priemysel vzrástol takmer o 150 %

Bratislava 30. marca (TASR) - Počet denných obchodov s akciami obranných spoločností vzrástol v Saxo Bank za prvý štvrťrok 2024 medziročne o 140 %. Počet klientov investujúcich do obranných akcií sa zvýšil o 148 %. Vyplýva to z analýzy Saxo Bank.



"Výsledky a čerstvý výhľad pre spoločnosť Rheinmetall potvrdili, že rast prekonáva aj tie najoptimistickejšie odhady, keďže európske členské štáty NATO pre vnímané hrozby zo strany Ruska rýchlo zvyšujú vojenské výdavky. Tohtoročné vyjadrenia Donalda Trumpa, že v prípade napadnutia nepomôže Európe, spustili poplach v mnohých európskych hlavných mestách," povedal hlavný akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry. V dôsledku toho budú podľa neho európske obranné akcie počas tohto roka naďalej predstavovať zaujímavú príležitosť pre investorov.



Poznamenal, že ešte pred vojenskou inváziou na Ukrajinu býval tento sektor spolu s ropou a tabakom sektorom, do ktorého mnohí investori nechceli investovať. Jednak kvôli vyhliadkam, ale tiež z morálnych dôvodov. Mnohé európske krajiny však teraz musia výrazne investovať do obrany, aby splnili ciele NATO. To následne prospieva aj európskym obranným spoločnostiam a najmä ich akciám.



Podľa Saxo Bank sú to najmä európske obranné spoločnosti, ktorým sa darí veľmi dobre. Príkladom je švédsky Saab či nemecký Rheinmetall. To vedie k tomu, že aj konzervatívnejší inštitucionálni investori prehodnocujú svoje pozície. Napríklad pre dánsku banku Danske Bank sa Rheinmetall stal druhým najobchodovanejším zahraničným titulom a obchoduje sa v rovnakých objemoch ako americký technologický gigant Microsoft.