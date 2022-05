Analýza: Záujem o cestovanie rastie, oživenie cíti aj cestovný ruch SR

Bratislava 28. mája (TASR) – Ruka v ruke s uvoľňovaním opatrení proti pandémii sa vo svete rozbieha aj turizmus. Záujem ľudí o cestovanie rastie, čo ukazujú aj oficiálne dáta za cestovný ruch. Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák v rámci týždenného prehľadu. Výrazne pozitívny trend podľa neho naznačujú aj platby ich klientov v tejto kategórii, ktoré v niektorých týždňoch dosahujú aj o 50 % vyššie hodnoty než v rovnakom období pred pandémiou, teda v roku 2019. Dodal, že oživenie cestovného ruchu cíti aj Slovensko.



Horňák priblížil, že dáta Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) ukazujú postupné oživovanie dopytu, keď rezervácie leteniek, vyhľadávanie hotelov aj ich obsadenosť vykazujú pozitívny trend. Istú zmenu na cestovateľskej mape však podľa analytika priniesla ruská invázia na Ukrajine, ktorá prerušila nielen ekonomické, ale aj dopravné spojenia medzi množstvom západných krajín a Ruskom, a tak si cestovatelia na oboch stranách hľadajú alternatívy v iných krajinách. Práve služby by pritom podľa neho mali byť v tomto roku motorom rastu v krajinách Európskej únie (EÚ).



"Prvé známky oživenia hlási aj slovenský cestovný ruch. Slovenské ubytovacie zariadenia navštívilo v marci takmer 300.000 hostí, čo síce výrazne prevyšuje úroveň z marca v rokoch 2020 - 2021, avšak za predpandemickou hodnotou zaostáva o necelú tretinu," poznamenal Horňák. Zároveň podľa analytika stále platí, že domáci cestovný ruch ťahajú najmä domáci turisti, ktorí tvorili viac než 70 % všetkých návštevníkov.



Opätovnú chuť cestovať podľa neho potvrdzujú aj platby klientov banky za cestovanie, napríklad za letenky či hotely, ktoré presahujú úroveň rovnakého obdobia minulých rokov, ale aj tú z roka 2019, a to v posledných týždňoch až o 50 %. Podotkol, že z tohto vývoja ťažia aj iné segmenty, ako reštaurácie či turistické atrakcie.



"Podobný scenár pozorujeme vo väčšine krajín Európy, ktoré citeľne benefitujú zo zvoľnenia pandémie. Aj z týchto dôvodov očakávame, že ekonomický rast v krajinách EÚ bude v tomto roku poháňaný práve sektorom služieb, kde dochádza k uvoľňovaniu potlačeného dopytu," zhodnotil analytik. Služby tak podľa neho budú do určitej miery kompenzovať súčasné problémy v priemyselných odvetviach.