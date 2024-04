Analýza: Záujem o novú prácu je najvyšší od pandemického obdobia

Bratislava 11. apríla (TASR) - Na jednu pracovnú ponuku reagovalo v prvých troch mesiacoch tohto roka 21 ľudí. Portál Profesia.sk zaznamenal taký záujem naposledy v prvom kvartáli roka 2021, keď bolo počas pandémie zverejnených 52.000 ponúk. V súčasnosti ich je 77.000, o čom informovala spoločnosť Alma Career.



Vlani portál zaznamenal štvrťročne 14 až 16 reakcií na jednu pracovnú ponuku. Spoločnosť preto hovorí o prudkom náraste. "Dôvodov veľkého záujmu môže byť niekoľko. Ľudia, ktorí chceli zmeniť prácu, no pre neistotu spôsobenú covidom a následne vojnou na Ukrajine s rozhodnutím váhali. Aktuálnu situáciu už vyhodnotili ako istejšiu a pustili sa do aktívneho hľadania práce," uviedla spoločnosť.



Ďalším dôvodom podľa nej môže byť aj 14 % fluktuácia. Ponúk oproti roku 2022 ubudlo a ľudia, ktorí často menia zamestnanie, zvyknú podľa spoločnosti reagovať na väčšie množstvo ponúk. Výsledkom je tak väčší počet reakcií na menšie množstvo inzerátov.



Ako dodala spoločnosť, podľa prieskumov zostáva najdôležitejším faktorom pri výbere práce plat. Napriek tomu sa v desiatke najatraktívnejších pozícií umiestnili len dve profesie s nadpriemerným platom, a to country manažér a oblastný manažér.



Stúpať začal aj priemerný počet reakcií na inzeráty z oblasti informačných technológií. "Zatiaľ čo v rokoch 2021 a 2022 bol priemerný počet reakcií na jednu ponuku z tejto oblasti len päť, aktuálne dostávajú firmy 13 reakcií," objasnila spoločnosť s tým, že spomedzi všetkých pozícií najviac narástol záujem o prácu SEO analytika/analytičky.



O prácu hostesky bol podľa nej veľký záujem aj v prvom kvartáli vlaňajška, keď na jednu ponuku priemerne reagovalo 59 ľudí. V tomto roku je to však až 89. O viac ako 20 reakcií narástol aj záujem o prácu riaditeľa/riaditeľky call centra, novinára/novinárky, obchodného riaditeľa/riaditeľky či špecialistu/špecialistky vývoja telekomunikačných produktov.



"Zatiaľ čo v prípade pozícií anketára, prekladateľa či tlmočníka Profesia.sk zaznamenala výrazný pokles ponúk, najvýraznejší nárast, až o 174 %, eviduje pri počte inzerátov na pozíciu odborného referenta/referentky," uzavrela spoločnosť.