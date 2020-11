Analýza: Presúvanie slovenských firiem do daňových rajov pokračuje

Bratislava 14. novembra (TASR) – Záujem slovenských podnikateľov o presun sídla firiem do štátov, ktoré sú označené za daňové raje, aj napriek kríze spôsobenej novým koronavírusom pokračuje. Podľa aktuálnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode sa v takýchto krajinách nachádza 5298 slovenských firiem, čo je oproti 2. štvrťroku nárast o 30 spoločností.



Najaktívnejší boli v posledných troch mesiacoch majitelia firiem, ktorí sa rozhodli svoje spoločnosti presídliť do USA. "Za Atlantickým oceánom evidujeme aktuálne 1373 spoločností so slovenským majiteľom, pričom ich počet od leta stúpol o 32," spresnila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Od začiatku roka je však nárast ešte výraznejší, keď v USA pribudlo 145 firiem so slovenskými majiteľmi. Práve v USA pritom počet našich spoločností rastie síce pomalším tempom, avšak rast je kontinuálny. "Či, a akým tempom bude rast pokračovať aj naďalej, bude závisieť aj od nového amerického prezidenta," priblížila Štěpánová.



Prírastky v počte slovenských spoločností zaznamenalo aj Lotyšsko, kde sa ich počet zvýšil o 12 a Panama s prírastkom deviatich firiem. Žiadna zo zvyšných sledovaných krajín však nezaznamenala výrazný, respektíve akýkoľvek nárast. "Situáciu, že by zopár krajín výrazne poskočilo a ostatné stagnovali, či skôr klesali, vnímame posledné mesiace. Súvisieť to môže s opatreniami, ktoré zaviedla Európska únia voči daňovým rajom, avšak aj s medializáciou negatívnych informácií týkajúcich sa únikov dát z daňových rajov," dodala Štěpánová.



Pokles počtu firiem so slovenskými majiteľmi o sedem spoločností zaznamenal Cyprus, o päť Spojené arabské emiráty a o tri Seychely. "Cyprus klesá už dlhodobo, aktuálne tam sídli 1008 slovenských podnikov. Ide pritom o najnižšie číslo za posledné štyri roky. Aj napriek tomu je Cyprus stále obľúbený, no predpokladáme, že počet bude klesať aj naďalej. Pokles pri Seychelách, kde sa aktuálne nachádza 320 našich firiem, vnímame v dôsledku opätovného zaradenia krajiny na zoznam nespolupracujúcich krajín v rámci Európskej únie," podotkla Štěpánová.



Majitelia spoločností majú v daňových rajoch uložené takmer 10,5 miliardy eur, pričom základný kapitál od začiatku roka mierne poklesol.