Analýza: Záujem o superodpočet na výskum po znížení sadzby klesol

Bratislava 6. septembra (TASR) - Celkový objem superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj dosiahol zatiaľ len 40 miliónov eur, pričom firmy tak na dani z príjmov ušetrili 8,5 milióna eur. Po znížení sadzby na polovicu superodpočet poklesol nielen objemom, ale aj počtom záujemcov, uviedla v analýze prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK). Spolu si superodpočet uplatnilo 171 subjektov.



Po dvoch rokoch, v ktorých si daňové subjekty mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať ešte dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja, si mohli v roku 2022 dodatočne znížiť daňový základ už len o sumu rovnajúcu sa vynaloženým výdavkom.



"Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu naznačujú, že zníženie sadzby na polovicu ovplyvní nielen objem uplatneného superodpočtu, ale aj počet záujemcov o využitie tohto daňového nástroja podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja," uviedla finančná analytička CRIF SK Jana Šnircová. Nedoriešené problémy daňovej istoty tohto nástroja a nemožnosť uplatniť si v rámci neho aj náklady na nakupované služby na účely vlastného výskumu a vývoja v kombinácii s polovičnou sadzbou môžu podľa nej pôsobiť demotivačne. "Hoci najsilnejší býva zoznam z daňových priznaní odložených do konca júna, obávame sa, že finálne výsledky za rok 2022 neprekročia dosiaľ najúspešnejší rok 2021," upozornila.



Z histórie priebežných výsledkov z prvých zoznamov, teda superodpočtov uplatnených v daňových priznaniach podaných k 31. marcu, vyplýva, že počet subjektov uchádzajúcich sa o superodpočet od roku 2018, keď bola prvýkrát ponúknutá sadzba 100 %, do roku 2021 medziročne rástol. Výnimkou bol prvý pandemický rok, keď výrazne viac subjektov využilo odklad podania daňového priznania. V prvom zozname za rok 2022 je však o 40 subjektov menej ako v predchádzajúcom roku.



Pri znížení sadzby superodpočtu na polovicu firmy čerpali 60 % z hodnoty predchádzajúceho roka. Oproti roku 2021 sa o štvrtinu znížila aj priemerná výška superodpočtu a objem superodpočtov vyšších ako 100.000 eur klesol o viac ako 40 %. "Potešiteľné je aspoň to, že priebežné výsledky naznačujú vo všetkých základných parametroch okrem maximálneho superodpočtu lepšie výsledky v porovnaní s rokom 2018, keď bola rovnaká 100-percentná sadzba superodpočtu," dodala Šnircová.



V prvom zozname uplatnených superodpočtov za rok 2022 sa nachádza len 26 nováčikov, ktorí si spoločne uplatnili 2,8 milióna eur, kým v roku 2021 uplatnený superodpočet nováčikov predstavoval viac ako 19 miliónov eur a o rok skôr 4,6 mililióna eur. "Tento relatívne slabý výsledok nie je len priamym dôsledkom zníženia sadzby na polovicu, podstatne totiž klesol aj počet nových záujemcov. V prvom zozname za rok 2021 ich bolo 49, o rok skôr 43 a v roku 2019 až 56," hodnotí Šnircová.