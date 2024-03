Analýza: Ženy majú potenciál investovať úspešne,stále ich je však málo

Bratislava 7. marca (TASR) - Ženy majú potenciál stať sa úspešnými investorkami vďaka svojej typickej zodpovednosti, trpezlivosti, opatrnosti a istote. Zhodla sa na tom analytička Wood & Company Eva Sadovská s Monikou Hamed z investičnej skupiny Proxenta. Z celkového počtu investorov na Slovensku však tvoria stále menej než 30 %.



Ženy za investíciou hľadajú podľa Sadovskej väčší zmysel a nielen vidinu zarobiť. "Potrebujú mať plán a cieľ a v otázke investičných možností sú ochotnejšie nechať si poradiť od odborníkov. U žien je tak potenciál lepšej diverzifikácie portfólia, a teda aj rizika ako u mužov. Na druhej strane, strach z rizika ich v niektorých prípadoch od investovania úplne a hlavne zbytočne odradí," dodala.



Ako uviedla Hamed, potvrdzuje to aj štúdia spoločnosti Wells Fargo. V roku 2021 výsledky ukázali, že ženy dosahujú podobné výnosy ako muži, pričom podstupujú výrazne menšie investičné riziko. "Ženy na Slovensku, okrem finančných dôvodov, neraz odrádzajú aj rôzne stereotypy, ktoré však neplatia. Stále pretrvávajú mylné predstavy, že ženy sú zlé investorky, nerozumejú peniazom a sú príliš opatrné na to, aby mohli správne investovať," priblížila.



Sadovská na druhej strane poukázala na to, že gramotnosť a sebavedomie v otázkach investícií sú u žien nižšie ako u mužov. Potvrdzujú to podľa nej výsledky Indexu investičnej gramotnosti, ktorý bol realizovaný koncom minulého roka na vzorke 1050 obyvateľov. "Podľa prieskumu si až 62 % Sloveniek v otázkach investovania neverí. V prípade mužov je podiel nižší, a to na úrovni 45 %. Dobrou správou je, že ako sebavedomie, tak aj vedomosti ohľadom investícií u žien z roka na rok rastú," dodala.



To potvrdila aj Hamed, ktorá však dodala, že ide stále o pomerne nízke percento. Z celkového počtu investorov tvoria ženy necelých 30 %. Vhodnou cestou pre investorky je podľa nej stratégia založená na kombinácii rôznych aktív, spojenie sa so spoľahlivým finančným partnerom a skorý štart investovania.



"Práve pre ženy je veľmi dôležité začať s aktívnym zhodnocovaním svojich financií čo najskôr. Aj s prihliadnutím na možnosť, že dnešná generácia mladých ľudí nebude podporená na dôchodku príspevkami zo štátu. Budovanie úspor je tak výhradne v ich rukách a štandardné bankové produkty na to už nestačia," uzavrela Hamed.