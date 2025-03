Investujú viac ženy alebo muži? Toto ukázala analýza

Bratislava 29. marca (TASR) - Ženy na Slovensku investujú menej ako muži, dôvodom sú ich nižšie vedomosti v oblasti financií, ale aj odlišný prístup k riziku a investičným rozhodnutiam. V posledných rokoch však záujem žien o zhodnocovanie financií stúpol, pričom majú potenciál byť úspešné v investovaní vďaka zodpovednosti, trpezlivosti a ochote nechať si poradiť. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood & Company.



„Ak by ženy zároveň investovali v rovnakej miere ako muži, mohlo by to viesť k významnému nárastu objemu kapitálu na finančných trhoch. Na to je však potrebné podporiť ich investičnú gramotnosť a sebavedomie. Ženský investičný potenciál je veľký a jeho odomknutie môže mať pozitívny vplyv nielen pre samotné ženy, ale aj na celú ekonomiku,“ uviedla analytička spoločnosti Eva Sadovská.



Ženy si pri investovaní veria menej ako muži. Na základe výsledkov Indexu investičnej gramotnosti z vlaňajšieho decembra si v roku 2024 neverilo v otázkach investovania 72,9 % žien, zatiaľ čo u mužov to bolo 59,6 %. V prípade vedomostí z oblasti financií boli na tom opäť horšie ženy, keďže hodnota ich indexu investičnej gramotnosti dosiahla 82,5, pričom u mužov to bolo 106,5.



Ženy, na rozdiel od mužov, ktorí častejšie investujú do akcií, preferujú investičné fondy a viac vyhľadávajú investície zamerané na udržateľnosť. To im prináša v priemere stabilnejšie výnosy a nižšie riziko. Napriek tomu im niekedy v investovaní bránia obavy z rizika, preto sa doň ani nepúšťajú. To ich však pripravuje o príležitosť ochrániť vlastné finančné prostriedky pred infláciou a zhodnotiť ich v dlhodobom horizonte.



Z analýzy vyplynulo, že rastie ochota žien nechať si poradiť od odborníkov. O investíciách sa radí 81 % Slovákov, najčastejšie s manažérmi, ktorí im ponúkajú kompletný prístup k správe ich majetku. Tento rok by mohli ženy podľa spoločnosti rozložiť svoje investície medzi realitné fondy (20 až 30 %), dlhopisy (20 až 30 %), akcie (15 %), alternatívne investície (15 %) a hotovosť (10 %).



„Ženy majú dlhší investičný horizont ako muži a sú vo svojich rozhodnutiach konzistentné počas celého života investície. Investorky taktiež vo väčšej miere uprednostňujú investície s priebežnými výnosmi. Avšak v prípade žien sú viditeľnejšie silnejšie emócie pri alternatívnych investíciách. Počúvajú viac na možnosti investovania do udržateľnosti, zdravotnej starostlivosti či starostlivosti o krásu,“ vysvetlil odborník zo spoločnosti Michal Kasana. Zároveň varoval pred unáhlenými rozhodnutiami, pričom dôležitá je podľa neho dlhodobá stratégia v zmysle „kúp a drž“.