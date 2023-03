Analýza: Ženy v SR zarábajú o takmer pätinu menej ako muži

Bratislava 6. marca (TASR) - Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o takmer pätinu menej ako muži. Najväčšie rozdiely sú vo finančníctve a IT, naopak minimálne sú v oblasti dodávky vody a administratívnych službách. V aktuálnej analýze pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý každoročne pripadá na 8. marca, na to upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Priemerná mzda ženy na Slovensku bola podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR za rok 2021 o 17,8 % nižšia ako u muža. Tento rozdiel sa v priebehu desiatich rokov o niečo znížil, ešte v roku 2011 zarábali ženy o 24,2 % menej ako muži.



"Jedným z dôvodov je kratšia pracovná doba a s ňou súvisiaca nižšia suma na výplatnej páske, ktorá sa týka viac žien ako mužov. Na podobne veľké platové nerovnosti ale upozorňuje aj Eurostat, ktorý porovnáva priemerné zárobky za hodinu. Podľa týchto dát je rozdiel medzi mzdami mužov a žien takmer sedemnásť percent, čo je v rámci EÚ piaty najvýraznejší rozdiel," priblížila Sadovská.



Najvýraznejší rozdiel medzi platmi, viac ako 22 %, je vo veku 35 až 44 rokov. "Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou, a to na niekoľko rokov. K prehlbovaniu platových rozdielov začína dochádzať práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko rokov," vysvetlila analytička.



Ženy podľa nej pracujú často v slabšie platených odvetviach či povolaniach a aj vedúce pozície sú obsadzované viac mužmi. Pri pohľade na jednotlivé odvetvia sú najvýraznejšie rozdiely vo finančných a poisťovacích službách, kde bola priemerná mzda ženy v roku 2021 o 34,7 % nižšia ako u muža. V oblasti informácií a komunikácie bol tento rozdiel 28,6 %. "Naopak, takmer žiadny platový rozdiel nebol evidovaný v oblasti dodávky vody a kanalizácie. Aj v administratívnych službách zarábali ženy menej ako muži iba o 1,2 %," doplnila Sadovská.



Upozornila, že ženy sú viac ako muži ohrozené aj nezamestnanosťou. Kým evidovaná miera nezamestnanosti u žien dosiahla v závere minulého roka 7,04 %, v prípade mužov to bolo 4,94 %, ukázali štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Vyššia miera nezamestnanosti u ženskej populácie je podľa analytičky dlhodobý jav, pričom pandémia alebo akákoľvek iná kríza tento fakt ešte zvýrazňuje.



Aj podnikanie je viac doménou mužov, poukázala Sadovská. Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu bolo v roku 2021 na Slovensku 102.800 samostatne zárobkovo činných žien a ich počet sa oproti predchádzajúcim rokom znížil. V rovnakom roku predstavoval počet SZČO z radov mužov 277.300, čo bolo najviac za posledných desať rokov.