Analýza: Zimné brigády pribúdajú, študenti si môžu vyberať z inzerátov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Ponuky vianočných brigád pribúdajú, študenti si môžu vyberať aktuálne z 530 aktívnych inzerátov. Zamestnávatelia začali postupne pridávať zimné brigády na dohodu už v septembri, zverejnených ich bolo celkovo 825. V októbri sa ich počet zvýšil o 15 pracovných ponúk. Najčastejšie firmy hľadajú brigádnikov do cestovného ruchu, gastra, na pomocné práce aj pozíciu predavača. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career (AC).



"Vianočné pracovné pozície, predavači stromčekov, predajcovia v stánkoch na vianočných trhoch aj vianoční škriatkovia, slovom Vianoce firmy v inzerátoch na Profesia.sk naozaj nešetria, ponuky sa snažia spraviť čo najatraktívnejšie," uviedla PR manažérka AC Ľubica Melcerová.



Doplnila, že najviac pracovných príležitostí ponúka obchod, administratíva, cestovný ruch, gastro, sektor pomocných prác aj doprava a špedícia. Oblasť obchodu aktuálne podľa nej ponúka viac ako 200 brigádnických pracovných miest.



Melcerová spresnila, že najväčší dopyt je po brigádnikoch na pozícii predavača, pričom na toto miesto je zverejnených 160 pracovných ponúk. Množstvo príležitostí na prácu podľa nej majú aj dokladači tovaru, pokladníci, administratívni pracovníci, asistenti, odborní predajcovia či pomocní pracovníci.



Ďalej priblížila, že platy sú podobné ako cez leto, v priemere sa pohybujú okolo 6,50 eura na hodinu. Najviac zarobia brigádnici v cestovnom ruchu a gastre, v priemere je mzda v týchto sektoroch na necelých siedmich eurách na hodinu, obchod ponúka o euro menej.



Najčastejšie vyžadovanými zručnosťami od firiem sú zodpovednosť, komunikačné schopnosti, ovládanie anglického jazyka, spoľahlivosť, flexibilita a orientácia na zákazníka. Cez zimu ponúkajú zamestnávatelia tiež možnosť práce na dohodu pre študentov v IT sektore.



"Študentom a študentkám, ktoré navštevujú školy v hlavnom meste a chcú si pred sviatkami privyrobiť, sa oplatí ostať na západe krajiny čo najdlhšie. Najviac príležitostí na zimnú brigádu totiž ponúka Bratislavský kraj, tvoria 37 % zo všetkých inzerátov. S veľkým odstupom nasleduje Žilinský a Trenčiansky kraj," uzavrela Melcerová.