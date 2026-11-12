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Analýza: Životná úroveň Slovákov je dnes vyššia ako pred revolúciou
Za priemernú mzdu si môžu kúpiť viac bežných tovarov, majú širší výber produktov a žijú dlhšie.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Životná úroveň obyvateľov Slovenska je dnes vyššia ako pred Nežnou revolúciou v roku 1989. Za priemernú mzdu si môžu kúpiť viac bežných tovarov, majú širší výber produktov a žijú dlhšie. Vyplýva to z analýzy online investičnej platformy Portu, podľa ktorej je predstava o lepšom živote za socializmu skôr prejavom nostalgie než odrazom ekonomickej reality.
„Pád komunizmu priniesol drvivej väčšine obyvateľov nielen slobodu, ale aj vyššiu životnú úroveň,“ uviedol analytik Portu Marek Malina. Pripomenul, že reálna úroveň priemernej mzdy dosiahla predrevolučnú hodnotu v roku 2006 a dôchodky o tri roky neskôr. Následné krízy a zdražovanie podľa neho nezmenili fakt, že dnes si ľudia môžu dovoliť viac.
Podľa porovnania cien a priemerných miezd sa v súčasnosti oproti roku 1989 predĺžil čas potrebný na kúpu iba pri chlebe. Kým v roku 1989 naň človek pracoval približne deväť minút, v súčasnosti je to 16 minút pri priemernej mzde 1707 eur v druhom štvrťroku 2026. Výrazný rozdiel je najmä pri elektronike. Na farebný televízor bolo pred Nežnou revolúciou potrebné pracovať viac ako štyri mesiace, dnes naň stačí 6,2 pracovného dňa.
Zmenila sa aj kvalita a ponuka výrobkov. Klasické chladničky nahradili kombinované modely s mrazničkou, televízory majú väčšie uhlopriečky a autá sú pohodlnejšie a úspornejšie. Malina upozornil, že socialistická ekonomika bola nedostatková a spotrebitelia mali k dispozícii len obmedzený výber tovarov. Ako príklad uviedol automobily, pri ktorých sa pred revolúciou v štatistikách sledoval jeden typ, zatiaľ čo po 30 rokoch už 35 modelov.
Zmenami prešla aj oblasť finančných služieb. Kým v minulosti ľudia dostávali výplaty v hotovosti a účty platili na pošte, dnes dominujú bezhotovostné transakcie, internetové bankovníctvo a mobilné aplikácie. Rozšírili sa tiež možnosti investovania do akcií, dlhopisov a podielových fondov.
„Nastal koniec monopolu štátnych bánk a vkladných knižiek. Dnes je možné investovať do tisícov akciových titulov, dlhopisov či podielových fondov,“ uviedla Eva Sadovská z WOOD & Company.
Rozdiely sú podľa analýzy viditeľné aj v dĺžke života. Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla na Slovensku v roku 2025 viac ako 78,8 roka. U mužov to bolo 75 rokov a u žien takmer 82 rokov. V roku 1989 predstavovala v priemere 71,2 roka, pričom u žien dosahovala 75,4 roka a u mužov necelých 67 rokov.
Malina pripisuje nostalgické spomienky na socializmus najmä emóciám a skúsenostiam zo súčasnosti. Poukázal na krízy, rast životných nákladov a zväčšovanie príjmových rozdielov. Kým v minulosti si podľa neho ľudia z rôznych spoločenských vrstiev mohli dovoliť podobný tovar, dnes sú rozdiely v životnej úrovni viditeľnejšie.
„Pád komunizmu priniesol drvivej väčšine obyvateľov nielen slobodu, ale aj vyššiu životnú úroveň,“ uviedol analytik Portu Marek Malina. Pripomenul, že reálna úroveň priemernej mzdy dosiahla predrevolučnú hodnotu v roku 2006 a dôchodky o tri roky neskôr. Následné krízy a zdražovanie podľa neho nezmenili fakt, že dnes si ľudia môžu dovoliť viac.
Podľa porovnania cien a priemerných miezd sa v súčasnosti oproti roku 1989 predĺžil čas potrebný na kúpu iba pri chlebe. Kým v roku 1989 naň človek pracoval približne deväť minút, v súčasnosti je to 16 minút pri priemernej mzde 1707 eur v druhom štvrťroku 2026. Výrazný rozdiel je najmä pri elektronike. Na farebný televízor bolo pred Nežnou revolúciou potrebné pracovať viac ako štyri mesiace, dnes naň stačí 6,2 pracovného dňa.
Zmenila sa aj kvalita a ponuka výrobkov. Klasické chladničky nahradili kombinované modely s mrazničkou, televízory majú väčšie uhlopriečky a autá sú pohodlnejšie a úspornejšie. Malina upozornil, že socialistická ekonomika bola nedostatková a spotrebitelia mali k dispozícii len obmedzený výber tovarov. Ako príklad uviedol automobily, pri ktorých sa pred revolúciou v štatistikách sledoval jeden typ, zatiaľ čo po 30 rokoch už 35 modelov.
Zmenami prešla aj oblasť finančných služieb. Kým v minulosti ľudia dostávali výplaty v hotovosti a účty platili na pošte, dnes dominujú bezhotovostné transakcie, internetové bankovníctvo a mobilné aplikácie. Rozšírili sa tiež možnosti investovania do akcií, dlhopisov a podielových fondov.
„Nastal koniec monopolu štátnych bánk a vkladných knižiek. Dnes je možné investovať do tisícov akciových titulov, dlhopisov či podielových fondov,“ uviedla Eva Sadovská z WOOD & Company.
Rozdiely sú podľa analýzy viditeľné aj v dĺžke života. Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla na Slovensku v roku 2025 viac ako 78,8 roka. U mužov to bolo 75 rokov a u žien takmer 82 rokov. V roku 1989 predstavovala v priemere 71,2 roka, pričom u žien dosahovala 75,4 roka a u mužov necelých 67 rokov.
Malina pripisuje nostalgické spomienky na socializmus najmä emóciám a skúsenostiam zo súčasnosti. Poukázal na krízy, rast životných nákladov a zväčšovanie príjmových rozdielov. Kým v minulosti si podľa neho ľudia z rôznych spoločenských vrstiev mohli dovoliť podobný tovar, dnes sú rozdiely v životnej úrovni viditeľnejšie.